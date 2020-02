Les blessures de Bianca Andreescu se poursuivent alors qu’elle annonce d’autres nouvelles tristes

Il y a une autre mauvaise nouvelle pour les fans de Bianca Andreescu. Après avoir participé à trois tournois auxquels elle devait participer, la sensation canadienne est prête à rater également le Qatar Total Open.

Ce qui est pire, c’est que cela met en péril ses espoirs de participer à Indian Wells. Elle est la championne en titre du tournoi WTA Premier Mandatory. Le seul côté positif pour ses fans était qu’elle pourrait être en mesure de faire son retour sur une note positive.

Maintenant, dans le meilleur des cas, elle mettra l’équipement de tennis à Indian Wells sans aucune pratique de match. Il s’agit du quatrième tournoi majeur qui lui manque après l’Open d’Australie, la Fed Cup et les championnats de tennis hors taxes de Dubaï. Elle a également raté l’année d’ouverture de l’ASB Classic, où elle avait été finaliste en 2019.

Savoir plus – Qui sont les parents de Bianca Andreescu?

Qu’est-ce qui fait souffrir Andreescu? Découvrons-le.

Pourquoi Bianca Andreescu n’a-t-elle pas été en action?

Bianca a subi une blessure au genou dévastatrice depuis la finale de la WTA en 2018. Après cela, elle n’a pas été vue sur le terrain jusqu’à la Fed Cup où elle faisait partie de l’équipe canadienne, mais a été obligée d’assister aux matchs.

Alors que certains pensaient qu’elle pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, Andreescu a continuellement réprimandé ces rumeurs. Cependant, son retour en arrière sur les dates de retour a incité ses fans à penser le contraire.

“Eh bien, je n’ai pas besoin de chirurgie, donc je ne dirais pas que c’est très mauvais”, avait dit Bianca pour mettre fin aux spéculations.

Entrez les championnats de tennis de Dubaï et le même résultat. Andreescu s’est retiré d’un autre tournoi avec la déclaration suivante –

«Je suis très triste d’annoncer que je ne pourrai pas participer aux Championnats de tennis hors taxes de Dubaï la semaine prochaine. Je ne suis pas encore à 100% et je suis sur la recommandation de mon équipe et de mon médecin; Je ne veux prendre aucun risque pour me blesser au genou. Chaque jour, je me rapproche d’être de retour sur le terrain, mais Dubaï est trop tôt. J’espère pouvoir venir jouer à Dubaï l’année prochaine. »

Savoir plus – Qui est l’ancien petit ami de Bianca Andreescu, Benjamin Sigouin?

Son retrait de Doha n’est qu’un autre ajout à sa série de déceptions.

Pensez-vous que Bianca Andreescu jouera à l’événement Indian Wells?