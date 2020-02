Les cagnottes de la WTA de Saint-Pétersbourg 2020 Kvitova ou Bertens pourraient se ranger

La WTA de Saint-Pétersbourg 2020 étant à moins de 48 heures d’un coup de pied, l’éblouissante Néerlandaise, 10e tête de série, Kiki Bertens mènerait les têtes de série en 10e place et la charismatique Tchèque, Petra Kvitova, classée n ° 1 mondial.

13 suivrait aux côtés de la 16e tête de série, Czeck Marketa Vondrousova, 20 ans. Néanmoins, aucun joueur italien ne participerait au tournoi russe WTA en salle prévu du 10 au 16 février.

Bien que le tournoi WTA de Saint-Pétersbourg de cette année ait perdu beaucoup de son charme en raison de l’absence de la gemme scintillante russe Maria Sharapova en raison d’une blessure à l’épaule qui l’avait également refusée lors de son match d’ouverture en ’20 AO, mais présence d’un successeur potentiel de l’héritage de Sharapova comme l’ancien Jr.

Anastasia Potapova, n ° 1 de 18 ans, luxuriante à Saratov, aux côtés de Kvitova et Bertens, a annoncé sept jours de tennis étincelants sur les courts intérieurs de Saint-Pétersbourg. Bertens, Kvitova ou Vondrousova, les meilleures spesh séduisantes, pourraient mettre en gage un gain de 133 844 € et le titre rapporterait également 250 points au classement WTA, tandis que la finaliste recevrait 71352 € et 150 points à ajouter à son WTA pointage.

Par ailleurs, le demi-finaliste se verrait attribuer 38 045 € et 90 points au classement WTA et les quarts de finalistes gagneraient 20 451 € et 45 points. En plus de cela, le premier et le deuxième tour aboutiraient à un pool de coffres de 5 980 € aux côtés de 10 956 € respectivement, tandis que le 2020 St.

Petersburg WTA aura un prize pool total de 714 795 €, soit un cran de 1 pour cent de moins que celui de l’édition 2019.