Les candidats termineront dans le top 10 du classement ATP fin 2020

Le prestige qu’il accorde d’avoir été à une époque l’un des dix meilleurs joueurs du monde est plus que remarquable. Entrez dans top-10 C’est une sorte de barrière psychologique pour beaucoup et moteur pendant des années pour tous ces candidats qui travaillent sans relâche pour faire partie de ce groupe. Cela n’a jamais été facile à réaliser, mais la difficulté s’est aggravée au cours des cinq dernières années Big3 remplir trois sièges presque éternellement et le luxe secondaire, voir Ferrer, Berdych, Wawrinka ou Murray, dont la cohérence a réduit tout espoir pour beaucoup. Le panorama s’est ouvert et les perspectives pour 2020 prédisent une bataille sans trimestre et avec de nombreux aspirants pour retrouver le top 10 ou explorer ses limites pour y parvenir pour la première fois.

Matteo Berrettini et Roberto Bautista Ils étaient deux de ceux qui ont été libérés parmi les dix premiers de la planète l’année dernière. L’Italien est l’un des jeunes les mieux placés dans une bataille où les vétérans aiment leur propre éclat Stan Wawrinka, David Goffin, Fabio Fognini ou Gael Monfils. Au vu du classement et de la tendance des joueurs, il semble que sept hommes ne devraient pas être pressés d’y rester dès qu’ils répondent à certaines des attentes générées autour d’eux pour cette saison. L’écart de points et la tendance qui existe Alexander Zverev, septième classé, en arrière, est remarquable.

Andrey Rublev et Denis Shapovalov Ils veulent mener la révolution des jeunes et continuer à arrêter un groupe qui n’a pas encore été Diego Schwartzman, qui poursuit ce but avec persévérance. Déjà plus loin dans le classement actuel, il y a des noms qui semblent répondre aux exigences pour entrer dans le top 10. Karen Khachanov Vous savez déjà ce que c’est que d’être là et aspirez à retrouver votre meilleur niveau, laissant derrière vous les ombres qui ont peuplé votre tennis en 2019. Felix Auger-Aliassime il recherchera un saut qualitatif en termes de cohérence et de maturité mentale qui pourrait bien atteindre ces positions, tout en Álex de Miñaur Il semble aussi rassembler tout ce qui lui est nécessaire.

L’une des inconnues sera de voir si Kei Nishikori revient de sa blessure avec la possibilité de récupérer son espace dans l’élite, entrevoir si Milos Raonic et Marin Cilic ils peuvent montrer les bons sentiments qu’ils ont montrés en Australie pour retrouver une position parmi les meilleurs et établir à quoi s’attendre de Grigor Dimitrov. Le Bulgare continue de dérouter quiconque avec ses hauts et ses bas, mais il est clair que lorsqu’il est inspiré, il a beaucoup de potentiel pour s’infiltrer parmi les meilleurs. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer le nom de Nick Kyrgios et l’espoir de nombreux fans qu’il abandonnera définitivement son comportement capricieux et jouera avec la concentration qu’il a montrée lors du premier Grand Chelem de l’année.

Ainsi, une masse salariale a priori est établie 15 joueurs de tennis qui devraient se qualifier pour trois positions très swing. De toute évidence, les sept premières places de Classement ATP que Djokovic, Nadal, Thiem, Federer, Medvedev, Tsitsipas et Zverev sont constamment cohérents, peuvent être menacés si les choses ne fonctionnent pas pour certains d’entre eux. De plus, une performance importante de certains autres joueurs comme Borna Coric, Pablo Carreñou ou une résurgence remarquable de Kevin Anderson, pourrait totalement fausser tout scénario prévisible, ce qui ne ferait qu’augmenter l’attrait d’une bataille passionnante en 2020. Le top 10 du classement ATP Elle est plus citée que jamais.

