Les championnats de tennis hors taxes de Dubaï ont hâte d’accueillir Sofia Kenin

Après avoir percé pour remporter l’Open d’Australie à Melbourne pour son premier titre en Grand Chelem en carrière, Sofia Kenin se rendra à Dubaï pour les championnats de tennis en franchise de Dubaï où elle sera parmi les attractions vedettes grâce à sa performance exceptionnelle Down Under.

Colm McLoughlin, vice-président exécutif et PDG de Dubai Duty Free, a déclaré à propos de Kenin: “Il est clair depuis un certain temps que Sofia Kenin deviendra championne et ses performances à Melbourne sont un plaisir à regarder.

Nous sommes impatients de l’accueillir à nouveau à Dubaï et de voir si vous pouvez répéter son succès australien ici dans un domaine qui comprend les trois autres champions en titre du Grand Chelem ». L’année dernière, Kenin a remporté le troisième tour du tournoi en tant que numéro un mondial.

37 mais cette fois, elle revient en tant que championne du Grand Chelem classée n ° 7 au monde. S’exprimant après sa victoire à Melbourne, Kenin a déclaré: “Mon rêve est officiellement devenu réalité. Je ne peux même pas décrire ce sentiment. C’est tellement émouvant.

J’ai tellement travaillé. Je suis tellement reconnaissant de me tenir ici. Les rêves deviennent réalité. Si vous avez un rêve, allez-y et ça va devenir réalité. Il (mon père) propose les bons plans, les bonnes stratégies. Je dois vraiment le remercier.

Il m’a dit beaucoup de choses positives. Il sait exactement de quoi il parle, même si je n’aime pas l’admettre parfois, pour lui dire qu’il a raison. Ouais, il travaille vraiment dur. Merci à lui. Nous pouvons partager cela pour toujours ».