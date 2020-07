Les chances de succès de Sylvain Bruneau et Bianca Andreescu

Sylvain Bruneau, entraîneur actuel de la Canadienne Bianca Andreescu, a accordé une entrevue à TSN, où elle a parlé de la situation actuelle de son élève et des options que la Canadienne doit être en mesure de répéter le succès obtenu l’an dernier à l’US Open, où elle a réussi. a battu l’Américaine Serena Williams lors de la grande finale.

Les chances d’Andreescu de défendre le titre qu’il a remporté l’année dernière à Flushing Meadows:

« Je vois cela comme un vrai défi. Elle doit être prête à essayer de défendre la couronne qu’elle a remporté l’année dernière. Bianca et moi en avons parlé ces derniers jours et la clé de tout cela est de s’adapter à ces nouvelles circonstances. Tennis Quand il reviendra, ce sera totalement différent du tennis que nous avons rencontré il y a quelques mois et cela pour tout joueur de tennis sera différent. Nous devons travailler sur cet aspect. «

– État physique actuel d’Andreescu après plusieurs mois d’absence des pistes:

« Pour être honnête, nous sommes très heureux de la façon dont la blessure a évolué ces dernières semaines et est déjà récupérée. Bianca n’a pas joué de match de tennis depuis octobre, elle a donc manqué de pouvoir beaucoup concourir. Nous étions très inquiets et triste de voir qu’il y avait des chances qu’il n’y ait plus de tennis cette saison. Enfin il y en aura et cela nous a fait très plaisir. «

-Andreescu est également sorti d’une petite bosse l’année dernière:

« L’année dernière, Bianca a raté presque toute la tournée sur terre et herbe avec une blessure à l’épaule et est revenue à Toronto avec un résultat spectaculaire. Il est rassurant de savoir que dans une situation quelque peu similaire, elle a su se comporter parfaitement. Elle est une fille avec beaucoup de confiance et je suis sûre qu’elle reviendra à un niveau élevé. «

-Le retour d’Andreescu sera différent pour l’époque où nous sommes:

« L’énergie va être totalement différente. Nous sommes en période post-pandémique et dans la grande majorité des tournois, nous n’aurons pas de spectateurs. Il n’est pas facile pour un joueur de tennis de revenir et de défendre un titre pour la première fois. Oui, d’autres joueurs de tennis aiment Nadal, Federer ou Serena, mais Bianca est une novice en la matière. Nous devrons nous préparer à cela, mais la situation sera différente et cela générera moins de pression que d’habitude. «