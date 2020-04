Les chefs de l’ATP et de la WTA accueillent favorablement la proposition de fusion de Roger Federer

Les chefs de la direction de l’ATP et de la WTA Tour ont soutenu la suggestion de Roger Federer concernant la fusion des ATP & WTA Tours alors que le sport continue de faire face à la crise actuelle causée par la pandémie de coronavirus.

S’adressant à ., le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a déclaré que la crise actuelle était l’occasion de créer une structure unifiée afin de maximiser les avantages pour les fans et d’aider le sport à lutter contre la concurrence d’autres plateformes sportives et de divertissement.

«La coopération récente entre les organes directeurs n’a fait que renforcer ma conviction qu’un sport unifié est le moyen le plus sûr de maximiser notre potentiel et d’offrir une expérience optimale aux fans sur place, à la télévision et en ligne.

À cette fin, je salue le point de vue de nos joueurs. Le tennis a toujours ouvert la voie lorsqu’il s’agit de rassembler hommes et femmes sur les plus grandes scènes – c’est l’une de nos forces et nous distingue de nombreux autres sports.

Nous attendons avec intérêt la poursuite de la collaboration et des discussions avec la WTA et d’autres parties prenantes dans tous les aspects de notre activité ». Le président et chef de la direction de la WTA, Steve Simon, a déclaré qu’il avait également été en contact régulier avec l’ATP ces dernières semaines.

“J’ai longtemps déclaré que nous sommes à notre meilleur en tant que sport lorsque nous pouvons travailler ensemble, et les dernières semaines ont mis en évidence ce fait.” Federer a déclenché un débat majeur dans l’univers du tennis vendredi avec un message sur son compte sur les réseaux sociaux à propos de une éventuelle fusion entre les deux circuits.

Le maestro suisse avait tweeté: “Je me demandais juste … suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir et de s’unir? Je pense à une fusion entre la WTA et l’ATP.

Je ne parle pas de fusionner la compétition sur le terrain, mais de fusionner les 2 instances dirigeantes (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles hommes et femmes … “Federer a poursuivi,” C’est trop déroutant pour les fans quand il y a différents systèmes de classement , différents logos, différents sites Web, différentes catégories de tournois ..

Cela aurait probablement dû se produire il y a longtemps, mais c’est peut-être le moment. Ce sont des moments difficiles dans tous les sports et nous pouvons en sortir avec 2 corps affaiblis ou 1 corps plus fort. ”