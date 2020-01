Les chercheurs disent que l’Open d’Australie devrait être déplacé en raison des changements climatiques

Un rapport de l’Australian Conservation Foundation indique que l’Open d’Australie devrait être déplacé afin d’éviter des risques de chaleur extrêmes pour les joueurs, selon Yahoo Sports. Le problème a de nouveau été abordé après que la fumée de la crise des feux de brousse en cours a enveloppé Melbourne et a affecté le jeu lors du tournoi de qualification plus tôt cette semaine.

Selon l’article, “les chercheurs ont déclaré que les risques pour la santé et les perturbations des matches sont un risque croissant en raison du changement climatique et que l’événement devrait s’adapter pour protéger les joueurs”. Le rapport indique que Tennis Australia pourrait prendre l’initiative de faire une déclaration au monde sur l’action climatique et afin de sauvegarder l’événement en déplaçant le tournoi.

Une option proposée est d’organiser l’événement en novembre ou mars, mais cela perturberait certainement le calendrier du tennis. Une autre option consiste à déplacer l’événement d’une semaine, ce qui réduirait le déroulement du tournoi pendant la partie la plus chaude de l’année, mais ils ajoutent qu’en raison des vacances scolaires à Victoria se terminant après les dates du tournoi en cours, tout changement sur ces lignes pourrait affecter le ticket ventes pour l’événement.

Le rapport note également l’effet que la fumée de feu de brousse peut avoir sur les joueurs, affectant leurs performances et leur santé à long terme. Alors que le tournoi a pris des mesures pour introduire et mettre à jour sa politique de chaleur régulièrement et qu’il a également publié sa propre politique de qualité de l’air cette semaine en raison des conditions enfumées à Melbourne, plusieurs joueurs ont critiqué le manque de communication du tournoi et être obligé de jouer dans des conditions qui ne convenaient pas.

Craig Tiley, le directeur du tournoi, dit qu’ils travaillent avec les meilleurs experts médicaux et veilleront à ce que le jeu se déroule uniquement dans des conditions optimales conformément à la nouvelle politique de qualité de l’air.