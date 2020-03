Les choses étaient beaucoup plus faciles à notre époque

L’ancien numéro un mondial, Marat Safin, a déclaré que le sport du tennis était beaucoup plus facile à son époque par rapport à maintenant, avec le montant d’argent et l’influence des médias sociaux qui changent le sport et la vie en général. “L’approche était un peu différente.

Maintenant les temps ont changé, il y a plus d’argent, l’opportunité semble avoir plusieurs formateurs, nutritionnistes, psychologues; Auparavant, c’était beaucoup plus facile. De plus, avant de parler plus personnellement, et maintenant de plus en plus communiquer sur les réseaux sociaux.

Je dirais que les réseaux sociaux influencent le comportement de l’athlète, car là, chaque patate de canapé peut écrire n’importe quel non-sens à n’importe qui, et il percevra l’information à sa manière. Les réseaux sociaux affectent donc le comportement des gens, y compris des athlètes.

Auparavant, ce n’était pas le cas, car il n’y avait pas un tel outil pour y accéder. “Le Russe, qui a remporté 2 titres du Grand Chelem au cours de sa carrière, dit qu’il préfère regarder le tennis en ce moment plutôt que de s’entraîner ou de commenter.

“Regarder le tennis devient de plus en plus intéressant. Je viens de regarder tout le match pour la première fois en dix ans: Rublev à la Coupe du Kremlin, à la Coupe ATP et ici – Rublev et Khachanov. Je ne sais pas en quelle qualité ce serait intéressant pour moi de travailler dans le tennis.

Il y a encore des choses à faire. Pour faire quelque chose, j’ai besoin d’y penser pour évoquer une sorte de réponse en moi, mais pour l’instant ce (tennis) ne l’est pas. “Safin était le capitaine de l’équipe russe à la Coupe ATP plus tôt cette année et dit qu’il a trouvé le expérience intéressante.

“Nouvelle expérience intéressante. Jamais été capitaine. Chaque joueur a un entraîneur personnel. Mais lors des matchs, le capitaine dit quelque chose. En général, les entraîneurs discutent de tout entre eux. Il est important que chaque joueur trouve une approche; détermine laquelle on a un psychotype pour ne pas nuire.

Tout le monde perçoit l’information différemment: quelqu’un est plus ouvert à ce qu’ils lui disent, quelqu’un moins. Il est important de trouver une approche pour tout le monde, car chacun a ses propres sentiments de la même situation, et vous devez être prudent afin de ne pas leur faire de mal.

Un tribunal est une manifestation de soi. Quel genre de personne êtes-vous dans la vie, tout cela est souligné sur le terrain. Tout est interconnecté. Une personne ne peut pas être différente sur le terrain, mais une autre dans la vie. C’est une seule personne, et vous ne pouvez pas vous cacher sur le terrain. “

Enfin, le Russe dit que les joueurs ne pratiquent plus ce sport selon le score de nos jours par rapport à son époque. “D’après ce que j’ai vu, j’avais l’impression que maintenant les joueurs frappaient très bien le ballon, parfois ils effectuaient des coups incroyables; mais beaucoup ne ressentaient pas le score.

Au tennis, il y a des combinaisons distinctes qui conviennent à l’un ou l’autre score, et je vois que maintenant les joueurs ne comprennent pas cela, et pas seulement les jeunes, mais tous, sans compter les Big Three. Mais le tennis est principalement de la psychologie et des coups – secondairement.

Auparavant, l’approche était différente: parfois nous avions un entraîneur pour trois d’entre nous. Tout était généralement plus facile. Mais l’argent n’était pas le même que maintenant. Avec le prix actuel, les joueurs peuvent se permettre plus. ”