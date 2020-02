«Les choses n’ont tout simplement pas fonctionné entre Dominic et Thomas Muster»

Dominic Thiem a fait un autre grand pas vers une couronne majeure, atteignant sa première finale à l’extérieur de Roland Garros et luttant avec Novak Djokovic pendant quatre heures et cinq sets avant de terminer deuxième à Melbourne. N ° mondial 4 n’a pas bien joué aux finales de l’ATP et était au bord de la porte de sortie au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’emportant contre Alex Bolt et augmentant le niveau par la suite pour passer à la troisième finale majeure.

Pendant la quinzaine, Dominic a ajouté un ancien non autrichien. 1 Thomas Muster à son équipe d’entraîneurs, travaillant ensemble pendant quelques jours avant de se séparer, collant avec son père et Nicolas Massu qui a considérablement amélioré sa performance sur des terrains durs au cours des 12 derniers mois.

“Tout d’abord, c’était une bonne préparation car nous sommes déjà venus en Australie le 20 décembre pour préparer la Coupe ATP”, a déclaré Wolfgang Thiem. “Nous avons beaucoup travaillé sur le fitness à Miami en décembre avant de frapper le court de Brisbane, en jouant de bons matchs à la Coupe ATP.

Dominic avait une bonne victoire contre Schwartzman avant cette défaite serrée contre Hurkacz, se concentrant sur l’Open d’Australie. Je pense qu’il a augmenté son niveau de match par match, jouant bien contre Mannarino et embrassant ce test difficile contre Bolt où il a dû creuser profondément de deux sets à un, sa seule rencontre à Melbourne où il a eu un peu de mal.

Mais à partir de ce moment, Dominic s’est amélioré et amélioré à chaque match, jouant à un niveau élevé contre Monfils et produisant ensuite ce triomphe contre Rafael Nadal. Économisant de l’énergie après cette bataille exténuante, Dominic dirige suffisamment de force dans le réservoir pour lutter contre Alexander Zverev et émerger également au sommet de celui-ci.

Nous avons eu quelques réunions avec Thomas Muster lors de l’événement ATP de Vienne; ensuite, on pensait l’ajouter à certains tournois, notamment pour mettre à profit son expérience car il avait remporté l’Open de France et était n ° 1, étant aussi l’Autrichien.

En fait, après, oui, deux semaines, Dominic a dit que ça ne s’emboîtait pas. C’était un excellent joueur mais, pour moi, le plus important est que l’entraîneur comprenne ce dont le joueur a besoin et non pas que l’entraîneur veuille se faire une copie de lui-même.

Je veux dire, Dominic a déjà 26 ans, donc il a sa personnalité. Mon point principal était que Dominic a besoin de quelqu’un qui lui donne de l’espace pour développer et jouer son jeu. Il a toujours besoin de quelques conseils, mais courts. Si vous avez quelqu’un qui en dit trop, qui est trop impliqué, cela ne fonctionne pas.

Je veux dire, ce n’était pas de chance car nous avons dû nous séparer lors d’un tournoi du Grand Chelem. De l’autre côté, vous devez l’essayer dans un tournoi aussi important. Il n’y avait pas de mauvais mots entre nous; cela n’a tout simplement pas fonctionné. ”