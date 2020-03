Les Cinq fois Djokovic a battu Roger Federer et Nadal dans la même épreuve

De 2007 à aujourd’hui, Novak Djokovic a réussi à vaincre ses deux rivaux Roger Federer et Rafael Nadal dans la même épreuve en cinq tournois. Un objectif incroyable, compte tenu également du fait qu’il existe de rares cas où les Big Three peuvent s’affronter plus d’une fois dans un même tournoi.

Le premier doublé a eu lieu lors de la Coupe Rogers 2007: en demi-finale, Nole a battu Nadal, tandis qu’en finale, il a gagné contre Federer. L’événement a eu lieu à nouveau à Indian Wells 2011, quatre ans plus tard: en demi-finale, il a vaincu Federer en demi-finale et en finale, il a battu Nadal.

La même année: à l’US Open 2011, Djokovic s’impose à nouveau en demi-finale contre Federer et en finale contre Nadal, remportant son premier titre à l’US Open. Les deux dernières fois, c’est arrivé à Londres. Lors des finales ATP 2013, Nole a d’abord battu Federer dans le tournoi à la ronde, puis il a vaincu Nadal en finale.

Situation opposée aux Finales ATP 2015: en demi-finale, il a battu Rafael Nadal et en finale il a battu Roger Federer. Nous pouvons voir comment ces tournois sont évidemment ATP Masters 1000, ou Slams ou ATP Finals. Lors de l’US Open 2011 est survenue la seule éventualité d’un Major au cours de laquelle Djokovic a réussi à vaincre ses deux rivaux.

Cela souligne une fois de plus à quel point ces combinaisons sont rares. Rappelons également que Novak Djokovic mène en tête-à-tête contre Roger Federer (27-23) et contre Rafael Nadal (29-26): considérant qu’il peut atteindre et vaincre ses deux rivaux en Slam Race, peut-il déjà considéré comme la CHÈVRE?