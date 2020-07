Les amateurs de tennis attendent toujours avec impatience le retour du sport après la suspension de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. Mais avec ce retour à l’horizon, quel meilleur moment est-il pour regarder en arrière certains des grands matches d’antan. Les années 2000 ont vu des finales féminines particulièrement passionnantes au Grand Chelem et Last Word on Tennis a sélectionné les cinq meilleures finales du Grand Chelem féminin des années 2000.

Les cinq meilleures finales du Grand Chelem féminin des années 2000

Jennifer Capriati a battu Kim Clijsters 1–6 6–4 12–10 – Open de France 2001

Annonces :

Jennifer Capriati est entrée dans le deuxième Major de 2001 en tant que quatrième tête de série, après avoir remporté son premier Grand Chelem cinq mois plus tôt à l’Open d’Australie, battant Martina Hingis en deux sets lors de la finale. Elle a traversé les premiers tours à Paris pour organiser un affrontement en quart de finale avec Serena Williams. Cela s’est avéré être un match serré, mais Capriati a devancé son compatriote en trois avant de marquer une autre victoire décisive contre Hingis pour atteindre sa première finale à Roland Garros.

Kim Clijsters, quant à elle, n’avait jamais dépassé les quarts de finale d’un tournoi majeur, mais était classée 12e et semblait avoir un bel avenir devant elle. Elle a couru pendant la première semaine, avant de battre la Slovaque Henrieta Nagyová pour atteindre les quarts de finale. Là, elle a martelé la qualification Petra Mandula pour atteindre sa première demi-finale du Grand Chelem, où elle a récupéré d’un set down pour battre sa compatriote Justine Henin 6-3 dans le décideur.

Intégrer à partir de .

La finale est survenue un jour après le 18e anniversaire de Clijsters et elle a pris un superbe départ, prenant d’assaut le premier set pour la perte d’un seul match. Mais le plus expérimenté des Capriati a creusé pour égaliser le match, remportant le deuxième set 6-4. Cela a créé un troisième set tendu, dans lequel aucune femme n’a pu obtenir un avantage décisif. Mais au final, malgré 79 fautes directes et le gaspillage de deux balles de match, c’est Capriati qui a tenu la distance. Elle a éclaté dans le 21e match du set, avant de le servir pour remporter son premier titre de Roland-Garros.

Il a couronné un retour remarquable pour Capriati, qui avait atteint les demi-finales à Paris 11 ans plus tôt à l’adolescence, seulement pour se révéler incapable de faire face à l’attention médiatique implacable, qui comprenait une apparition sur la couverture de Sports Illustrated âgée de 13 ans seulement. a conduit à un épuisement désastreux qui l’a vue jouer un seul match entre 1994 et 1996. Mais elle a fermement mis ces souvenirs au lit lors d’une glorieuse journée à Roland Garros.

Jennifer Capriati a battu Martina Hingis 4–6 7–6 (9–7) 6–2 – Open d’Australie 2002

En arrivant à l’Open d’Australie 2002 en tant que championne en titre et n ° 1 mondiale, Capriati était censée défendre son titre à Melbourne. Hingis avait remporté un triplé de titres en Australie entre 1997 et 1999, mais avait vu sa course arrêtée par Lindsay Davenport en 2000 en finale avant de retomber au dernier obstacle un an plus tard – à nul autre que Capriati. Cela l’a laissée se venger alors qu’elle se battait pour sa sixième finale consécutive à Melbourne Park.

Elle avait certainement l’air en assez bonne forme pour revendiquer le titre. La Suisse n’a perdu que 13 matchs en demi-finale, où elle s’est ralliée d’un set down pour battre Monica Seles 4-6 6-1 6-4. Capriati, quant à lui, s’est qualifié assez confortablement pour les quarts de finale et a marqué une victoire décisive lors des huit derniers matchs, envoyant Amélie Mauresmo 6-2 6-2. Cela a mis en place une rencontre en demi-finale avec Clijsters avec Capriati terminant fortement pour réclamer une victoire 7-5 3-6 6-1.

Intégrer à partir de .

Mais en finale, la n ° 1 mondiale s’est retrouvée sur le dos presque immédiatement. Hingis est sorti swinguant et a pris une avance de 5-1. Tardivement, Capriati a riposté, mais elle n’a pas pu empêcher Hingis de prendre le premier set par six matchs à quatre. Et la Suisse semblait avoir gagné le match lorsqu’elle a battu Capriati à deux reprises pour prendre une avance de 4-0 dans le deuxième set. Capriati, cependant, n’avait aucune intention d’entrer tranquillement dans la nuit.

L’Américaine a sauvé trois points de championnat pour forcer un bris d’égalité, où elle a enregistré un autre point de championnat avant de gagner 9-7. Hingis a en quelque sorte récupéré de cette déception pour briser en premier dans le décideur, mais son défi s’est estompé par la suite. Capriati est revenue directement en arrière avant de décrocher les quatre prochains matchs pour terminer un combat extraordinaire et remporter son troisième et dernier titre du Grand Chelem.

Serena Williams bat Venus Williams 7–5 6–3 – Open de France 2002

Serena Williams a commencé sa carrière professionnelle en 1995 et en 2002, elle s’était imposée comme l’une des cinq meilleures joueuses et championne du Grand Chelem, après avoir remporté l’US Open en 1999. Mais elle est restée quelque peu dans l’ombre de sa sœur aînée Vénus, qui avait déjà a remporté quatre tournois majeurs, avec des victoires consécutives à Wimbledon et à l’US Open en 2000 et 2001. Elle avait limogé Serena pour la perte de seulement six matchs lors de la finale à New York en 2001.

Intégrer à partir de .

Mais Serena, troisième tête de série à Paris, avait l’air bien dans les premiers tours. Elle a atteint les demi-finales pour la perte d’un seul set. Là, malgré la perte du premier set, elle a évincé la championne en titre Capriati. Cependant, la forme de Vénus en atteignant la finale était encore plus impressionnante. En effet, l’aîné Williams a atteint le match pour le titre sans perdre un set, marquant une victoire dominante 6-1 6-4 sur l’Argentine Clarisa Fernandez en demi-finale.

Lors de leur deuxième finale du Grand Chelem, il n’y avait pas grand-chose entre eux dans un set d’ouverture serré. Mais Serena s’est cassé tard pour la gagner, avant de sceller une victoire 7-5 6-3 dans la seconde. Cela a commencé une période de domination pour Serena, qui a détrôné sa sœur à Wimbledon et à l’US Open, battant Vénus en deux sets lors des deux finales. Elle a ensuite battu Venus à nouveau en finale à l’Open d’Australie en 2003, terminant le «Serena Slam», ce qui en fait la cinquième femme à remporter les quatre tournois du Chelem.

Maria Sharapova a battu Serena Williams 6-1 6-4 – Wimbledon 2004

La Russe Maria Sharapova n’avait que 17 ans lorsqu’elle s’est retrouvée à sa première finale à Wimbledon. Elle était devenue professionnelle seulement deux ans plus tôt et avait fait ses débuts au All England Club un an plus tôt, atteignant le quatrième tour. Williams, en revanche, avait remporté cinq des sept derniers tournois du Grand Chelem auxquels elle avait participé et était championne en titre à Wimbledon, après avoir remporté deux titres consécutifs en SW19 en 2002 et 2003.

Sharapova, tête de série 13e, s’était glissée dans les quarts de finale sans perdre un set, avant de battre Ai Sugiyama d’un set down pour se qualifier pour les demi-finales, où Davenport l’attendait. Elle a de nouveau laissé tomber le premier set, mais est revenue pour gagner en trois. Williams, quant à lui, était sous une forme tout aussi dominante. L’Américain a atteint les demi-finales sans perdre un set, battant Capriati pour la perte de seulement deux matchs au cours des huit derniers.

Intégrée de . Mais dans les quatre derniers, elle a été amenée au bord du gouffre par le quatrième tête de série Mauresmo. La Française a remporté le premier set lors d’un bris d’égalité, mais Williams s’est battue pour remporter le deuxième 7-5 et a ensuite scellé sa place dans une troisième finale consécutive à Wimbledon en remportant le troisième 6-4. Mais cette longue bataille en demi-finale semblait avoir laissé Williams à court d’énergie et de concentration dans les premiers échanges de la finale. Sharapova a remporté le premier set au galop, perdant un seul match, sous la surveillance d’une foule stupéfaite du Court Central.

Williams a cherché à riposter dans le deuxième set, même si Sharapova est resté dans l’ascendant. Lors du neuvième match du deuxième set, Williams a réussi à sauver trois points de rupture pour rester en lice. Mais Sharapova a forcé un quatrième et Williams s’est finalement incliné sous la pression. Sharapova, âgé de 17 ans, a ensuite courageusement remporté la victoire pour revendiquer une victoire remarquable, devenant ainsi le troisième plus jeune champion à Wimbledon.

Venus Williams a battu Lindsay Davenport 4–6 7–6 (7–4) 9–7 – Wimbledon 2005

Un an plus tard à Wimbledon, Venus Williams est revenue en finale du Grand Chelem pour la première fois depuis les Championnats de 2003. Davenport l’attendait. Davenport détenait le classement n ° 1, mais elle n’avait pas disputé une finale majeure depuis sa défaite contre Vénus à l’US Open en 2000, après avoir subi le même sort à Wimbledon plus tôt cet été. Mais elle avait l’air en bonne forme en se frayant un chemin à travers les premiers tours au All England Club.

Elle a fait face à son premier vrai test contre Kim Clijsters au quatrième tour, mais a battu la Belge en trois sets avant de battre la cinquième tête de série Svetlana Kuznetsova en quart de finale en sets. Elle a ensuite atteint la finale après une bagarre titanesque avec Mauresmo, Davenport sortant un vainqueur 6-7 7-6 6-4 car la Française a été refusée en demi-finale pour la deuxième année consécutive.

Intégrer à partir de .

Williams, tête de série 14e, a progressé sereinement en quart de finale. Là, après avoir remporté le premier set à aimer, elle a été emmenée à un tie-break, finissant par lui valoir 12 points à 10. Cela a mis en place un affrontement en demi-finale avec le champion en titre Sharapova. Mais contrairement à Serena un an plus tôt, Vénus n’a pas été troublée par la Russe, revendiquant une confortable victoire 7-6 6-1 sur la deuxième tête de série alors qu’elle atteignait la finale sans avoir perdu un set.

Ce record parfait a été battu par Davenport, qui a remporté le premier set de la finale 6-4. La n ° 1 mondiale a ensuite éclaté tard dans le deuxième set pour lui donner la chance de servir pour le titre. Mais Williams a riposté, renvoyant trois gagnantes alors qu’elle se brisait l’amour avant de niveler le match dans un bris d’égalité. Davenport, cependant, a refusé de se rendre malgré cette déception. Dans un set final passionnant, elle a mérité une balle de match lorsque Williams a commis une double faute.

Mais Vénus l’a sauvé avec un puissant vainqueur de revers et cela, finalement, a semblé briser la détermination de Davenport. Elle a creusé pour conserver le service et a finalement scellé une victoire de 9-7 après deux heures et 45 minutes, dans ce qui était la plus longue finale en simple féminin de l’histoire de Wimbledon.

Photo principale:

Intégrer à partir de .