Les cinq plus belles victoires du slam à domicile dans l’histoire du tennis, y compris Althea Gibson

Home Slam – deux mots qui peuvent apparemment semer la peur (ou à tout le moins une nervosité extrême) dans le cœur même des plus grands joueurs de tennis, comme l’Australien Ash Barty est malheureusement devenu le dernier à découvrir. La défaite décevante du n ° 1 mondial contre la tête de série n ° 14, Sofia Kenin, en demi-finale de l’Open d’Australie est un autre exemple de la difficulté de remporter un tournoi majeur à domicile, voire à domicile.

Bien sûr, la majorité des joueurs de tennis n’ont pas de Slam à domicile. Ce ne sont que les joueurs des quatre foyers historiques du tennis – en Australie, en France, en Angleterre et aux États-Unis – qui ont l’opportunité unique et la pression unique d’essayer de gagner un tournoi majeur dans leur propre pays. Seuls ces joueurs peuvent profiter du support à domicile. De même, seuls ces joueurs subissent la pression souvent suffocante de savoir que presque tous leurs compatriotes et femmes les regardent et les souhaitent.

C’est peut-être la raison pour laquelle tant de joueurs remportent leur premier Major à l’extérieur, y compris Barty elle-même, qui a remporté l’Open de France l’année dernière. Cependant, pour quelques privilégiés qui peuvent triompher de leur propre Major, il n’y a probablement rien de tel, même s’ils ont déjà remporté un Major ailleurs auparavant.

Voici donc les cinq plus belles victoires du slam à domicile dans l’histoire du tennis.

PETE SAMPRAS GAGNANT À L’OPEN US 2002

Mettre Pistol Pete dans cette liste peut sembler pervers pour certains, d’autant plus que je n’ai pas choisi son premier triomphe à l’US Open en 1990 (qui a également été sa première victoire majeure n’importe où) et parce qu’il a continué à remporter son Slam à domicile trois fois de plus. décennie (1993, 1995 et 1996). Cependant, c’est sa cinquième victoire à l’US Open, une douzaine d’années après sa première, qui est si remarquable qu’elle exige d’être incluse dans cette liste de grandes victoires de tous les temps en Slam à domicile.

Près de 20 ans plus tard, il est facile d’oublier à quel point la victoire de Sampras à l’US Open de 2002 a été extraordinaire. Si ce n’est pas tout à fait dans la catégorie de la victoire de Roger Federer à l’Open d’Australie 2017, qui était la première grande victoire du grand Suisse en près de cinq ans, pour la gloire du retour, c’était toujours le premier triomphe majeur de Sampras en plus de deux ans (depuis Wimbledon 2000) et est venu après avoir perdu les deux précédentes finales de l’US Open en deux sets contre Marat Safin et Lleyton Hewitt respectivement. En termes simples, avant le début du tournoi, de nombreux experts pensaient que Sampras ne gagnerait jamais un autre Major.

Cependant, comme il l’a fait si souvent tout au long de sa carrière, Sampras a prouvé qu’ils avaient tous tort. Il a battu André Agassi, son compatriote américain et son plus grand rival, en quatre sets lors de la finale (6–3, 6–4, 5–7, 6–4) et bien qu’il n’ait pas pris sa retraite immédiatement après, sa victoire du Slam à domicile en 2002 a finalement s’est avéré être son chant du cygne – pas seulement sa dernière victoire en Major, mais le dernier Major dans lequel il a participé et en fait le dernier tournoi de toute sorte dans lequel il ait jamais joué. Ce n’était pas évident à l’époque, mais rétrospectivement, c’était le moyen idéal pour s’incliner devant l’un des meilleurs joueurs du jeu.

YANNICK NOAH GAGNANT L’OPEN FRANÇAIS DE 1983

Après que Wimbledon – et par extension, la Grande-Bretagne dans son ensemble – ait attendu si longtemps pour un champion de simple masculin à domicile (il y a eu une attente de 77 ans entre la victoire finale de Fred Perry à Wimbledon en 1936 et la victoire d’Andy Murray en 2013), il est quelque peu ironique que Wimbledon est maintenant le Major qui a récemment vu un vainqueur masculin à domicile. Aux États-Unis, l’attente est maintenant de 18 ans, après la victoire susmentionnée de Sampras en 2002; en Australie, l’attente est maintenant de 44 ans, depuis la victoire de Mark Edmondson en 1976 (dont plus est à venir); et en France, l’attente est maintenant de 37 ans, depuis que Yannick Noah est devenu le roi de la terre battue sur son sol rouge en 1983.

Ces statistiques sont un autre témoignage de la difficulté pour un joueur de tennis de gagner son Slam à domicile. Et avant que Noah ne gagne en 1983, la France avait déjà enduré ce qui semblait être la plus douloureuse des attentes, puisque Marcel Bernard avait battu Jaroslav Drobný, le grand Tchèque, dans un épique cinq sets en 1946, qui était la première mise en scène du tournoi après Deuxième guerre mondiale.

Tout comme Bernard 37 ans plus tôt, Yannick Noah n’était pas le favori de la finale de 1983, face au champion en titre, Mats Wilander. Cependant, contrairement à tant d’autres joueurs de l’histoire du tennis (une liste qui comprend maintenant, malheureusement pour elle, Ash Barty), Noah s’est absolument délecté du soutien à domicile dont il bénéficiait, plutôt que de le considérer comme une source de pression supplémentaire. Il a joué le plus grand match de sa carrière pour battre le grand Suédois en deux sets, 6–2, 7–5, 7–6 (7–3). Encore plus remarquable, ce faisant, il est devenu le dernier joueur des deux sexes à remporter un tournoi du Grand Chelem avec une raquette en bois.

MARK EDMONDSON GAGNANT L’OPEN AUSTRALIEN DE 1976

La victoire de Mark Edmondson dans son Major à domicile en 1976 était si extraordinaire que, franchement, il est remarquable qu’il n’y ait pas encore de film hollywoodien (ou du moins australien) à ce sujet. Il est non seulement le dernier Australien à remporter l’Open d’Australie, mais encore plus impressionnant, il reste à ce jour l’homme le moins bien classé (à 212) à remporter une Major depuis le début du classement mondial officiel en 1973, un record qui ne sera probablement jamais atteint. être battu.

Cependant, ni les chiffres ni les statistiques ne peuvent pleinement traduire le véritable choc sismique du triomphe d’Edmondson. Son classement était si bas avant le début du tournoi qu’il n’y a été admis qu’au dernier moment, après qu’un certain nombre de joueurs de haut rang se soient retirés. Encore plus extraordinaire, à une époque où le tennis commençait tout juste à devenir pleinement professionnel (l’ère ouverte n’avait commencé que moins d’une décennie plus tôt en 1968), avant de participer et finalement de remporter l’Open d’Australie de 1976, Edmondson avait dû prendre un certain nombre d’emplois non liés au tennis pour subvenir à ses besoins, y compris – notoirement – brièvement travailler comme nettoyeur.

À la fin, bien sûr, Edmondson a nettoyé son Slam à domicile. C’est peut-être parce qu’il était classé si bas et était généralement si peu considéré qu’il n’a pas subi le genre de pression aiguë et d’examen minutieux avec lequel Ash Barty a clairement lutté à Melbourne au cours des quinze derniers jours. Dans ce que le New York Times a décrit plus tard comme «Le dernier souffle de l’âge d’or du tennis australien», il a battu plusieurs compatriotes de plus haut rang, aboutissant à une victoire en quatre sets (6–7, 6–3, 7–6, 6– 1) en finale contre John Newcombe, le champion en titre.

ANDY MURRAY GAGNANT WIMBLEDON EN 2013

Jugée purement en termes de tennis, la victoire véritablement historique d’Andy Murray à Wimbledon en 2013, qui a eu lieu presque un siècle après la victoire de Fred Perry en 1936, devrait être en tête de cette liste. En effet, il est incontestable qu’aucun autre joueur de tennis n’a jamais subi le genre de pression sur le terrain que Murray a connu lorsqu’il a affronté Novak Djokovic et a finalement vaincu le grand Serbe en deux sets lors de la finale, 6-4, 7-5. , 6–4.

En Grande-Bretagne, la recherche d’un champion masculin de Wimbledon était devenue une sorte de Saint Graal, car des générations successives d’hommes britanniques allaient et venaient sans jamais vraiment avoir l’air de pouvoir mettre fin à l’attente de plus en plus longue d’un digne successeur du grand Fred Perry. Le plus proche d’entre eux est jamais venu lorsque Tim Henman a atteint quatre demi-finales à la fin des années 1990 et au début des années 2000, succombant à Pete Sampras à deux reprises, Lleyton Hewitt une fois – et le plus angoissant de tous – perdant contre Goran Ivanisevic en 2001, lorsque la pluie arrêté le match lorsque Henman était au sommet, un développement qui a finalement rendu l’argument pour un toit sur Court central sans réponse.

Une douzaine d’années plus tard, Andy Murray a atteint sa deuxième finale de Wimbledon, après avoir perdu la finale de 2012 contre Roger Federer, ironiquement, à cette occasion, lorsque la pluie a nécessité la fermeture du toit de la cour centrale après que Murray avait remporté le premier set. Mais au cours des 12 mois qui ont suivi la plus dévastatrice des défaites, Murray avait non seulement remporté son premier tournoi majeur (à l’US Open de 2012) mais avait déjà «gagné» à Wimbledon, après avoir remporté le titre de simple olympique masculin 2012 lors de la tenue des Jeux à Londres. Par conséquent, lorsqu’il a affronté Djokovic lors de la finale 2013, rien ne pouvait l’empêcher de mettre fin à la plus longue attente de l’histoire du sport britannique.

ALTHEA GIBSON GAGNANT LES CHAMPIONNATS AMÉRICAINS DE 1957 ET 1958

Bien que la victoire d’Andy Murray à Wimbledon en 2013 soit la plus grande victoire jamais remportée au Slam à domicile uniquement en termes sportifs, Althea Gibson triomphe consécutivement à son Slam à domicile – les Championnats américains (comme on l’appelait jusqu’à ce qu’il soit renommé l’US Open en 1968) – toujours en tête, précisément parce que les victoires de Gibson ont transcendé le sport. En tant que première joueuse noire de chaque sexe à remporter des tournois majeurs (à commencer par sa victoire à l’Open de France de 1956), Gibson a surmonté des obstacles que les joueurs blancs ne pouvaient qu’imaginer, et même des obstacles que même les grands joueurs noirs qui l’ont suivie – d’Arthur Ashe à les soeurs Williams – n’ont pas eu à faire face.

C’est parce que Gibson a commencé à jouer au tennis à une époque où le sport, comme pratiquement tous les autres aspects de la vie américaine, était effectivement fermé aux personnes de couleur comme elle. En conséquence, contrairement à pratiquement tous les autres champions avant ou depuis, Gibson n’a pas commencé à jouer au tennis sur un court mais dans les rues de son New York natal, avant qu’un groupe d’hommes d’affaires noirs ne commence à la parrainer pour jouer dans le “Negro-only” tournois de l’époque. Gibson, cependant, était un talent tellement incroyable qu’elle a rapidement obtenu son diplôme de ces tournois pour la tournée complète, où pendant la majeure partie de sa carrière, elle a été le seul joueur noir notable.

Peut-être plus que tout autre joueur de l’histoire, les triomphes majeurs de Gibson illustrent l’épée à double tranchant que la compétition en Slam à domicile peut représenter pour un joueur de tennis. Comme tant d’autres grands joueurs avant ou depuis, elle a en fait remporté son premier Major sur un sol étranger, ou plutôt sur terre battue, à Roland Garros en 1956. Mais elle a ensuite confirmé cela avec deux des saisons les plus extraordinaires de tennis de tous les temps, remportant la victoire. à la suite de titres de Wimbledon et des États-Unis en 1957 et 1958. Et les titres qu’elle a remportés à New York, dans la ville même où elle avait initialement été incapable de participer à presque tous les tournois qui existaient uniquement parce qu’elle était censée être de la mauvaise couleur, doit avoir été ses plus belles victoires de tous. En surmontant des chances aussi incroyables de gagner à domicile – une maison qui, comme pour de nombreux Afro-Américains à l’époque, n’était guère la plus accueillante – fait d’elle la plus grande victoire du Slam à domicile de l’histoire du tennis.

