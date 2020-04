Les cinq plus grandes surprises de Miami

Ce sont des temps de confinement et de sécheresse pour le tennis mondial. Les fans de ce sport ne peuvent que profiter des matchs passés et ne pas ressentir l’excitation du spectacle en direct. Parfois, cependant, regarder ce que le tennis nous a laissé ne fait jamais de mal. Dans la continuité des 5 plus grandes surprises d’Indian Wells, nous passons en revue les moments les plus inattendus qui se sont produits à Crandon Park. Ils incluent des surprises et des bosses du numéro 1, des champions auxquels personne ne s’attendait ou la présentation dans la société d’un autre champion du Grand Chelem. Ce sont les 5 plus grandes surprises de Miami:

2001 – Roddick bat Sampras lors de sa première grande victoire: Le premier grand moment d’A-Rod s’est produit au troisième tour à Key Biscayne, rien de plus et rien de moins que contre la grande star du tennis de son pays. Dans ce qui pourrait être considéré comme une victoire qui a cédé la place à un relais générationnel, un jeune Nebraska effronté a facilement vaincu une version terne de Sampras, qui commençait à montrer des signes que le corps appelait au repos. Des mois plus tard, Sampras remettait le témoin à Federer à Wimbledon (où il avait déjà remporté 56 des 57 matchs), mais rien de tout cela n’était connu avant d’atteindre ce duel. On savait que la dernière fois que Pete a cédé à un garçon de 18 années était en Rome’91, et cela venait auparavant d’atteindre la finale d’Indian Wells où seul Agassi pouvait l’accompagner. Roddick a très bien varié ses services, se montrant absolument implacable, et il est entré à plusieurs reprises sur la piste pour aller de l’avant et attaquer le deuxième service de Sampras. Dans ce qu’il a appelé le “meilleure performance pour le reste de sa carrière” (à l’époque), Andy a volé un énorme 29 points de service à Pistol Pete, qui a fini par jeter l’éponge depuis qu’il avait abandonné tôt le deuxième set. Roddick finirait par abandonner en quarts de finale à Lleyton Hewitt.

2004 – Nadal bat Federer lors de son premier match: la première Fedal de l’histoire est tombée du côté de Nadal. Est-ce un signe du destin que ces affrontements se poursuivent? Nous ne savons pas si c’était une prémonition. Ce Rafa était encore un petit tendre à apprivoiser, dont le toit n’était pas encore entièrement confirmé. # 34 au monde à l’époque, il n’avait même pas de titre ATP dans ses bagages, mais il a pu signer ce qui pourrait être la première grande performance de sa carrière contre ce qui finirait par être son grand concurrent historique. Les chiffres de Nadal pour servir ce jour-là sont curieux, signant presque un 80% des points gagnés avec le premier service et sans renoncer à une seule pause, et c’est que manacorí a servi 81% des premières portions. On sait déjà que si vous n’avez pas un excellent service, il vaut mieux opter pour la solidité et la sécurité, et Rafa appliquera sûrement l’histoire. Roger finirait par se venger de ce double 6-3 un an plus tard, en finale du tournoi, mais le premier chapitre de cette rivalité historique était pour Rafa.

2005 – Clijsters complète le Sunshine Double: Il avait raté une grande partie de 2004 en raison d’une blessure qui avait mis sa carrière prometteuse en échec. Fonctionne depuis un kyste sur son poignetKim Clijsters ne savait pas ce qui arriverait à sa passion. Serait-elle capable de retrouver le niveau qui l’a amenée à être numéro 1 mondial et finaliste de deux tournois du Grand Chelem? Lorsque Clijsters est arrivé dans le désert californien pour disputer son deuxième tournoi après sa guérison, ce fut le numéro mondial 133. Même les plus optimistes ne pouvaient pas prévoir que des semaines plus tard, Kim quitterait les États-Unis avec deux titres en poche. Le machado d’Indian Wells a été complété par une performance de rêve à Crandon Park, laissant sur le chemin de Mauresme et à Sharapova (N ° 2 et n ° 3 du monde, respectivement) et donnant un avertissement de ce qui allait arriver. Cette année-là, Clijsters a finalement remporté son premier Grand Chelem, mais les premiers pas ont été forgés des mois plus tôt. En outre, il mettrait son nom dans les livres d’histoire: il est devenu ldeuxième femme, aux côtés de Steffi Graf, pour compléter le duo Indian Wells-Miami.

2013 – Lauriers verts de Haas contre Djokovic: le Serbe est venu à Key Biscayne comme numéro 1 mondial et dans une boîte sans Federer et Nadal. Tous prêts à obtenir leur premier Masters 1000 de l’année, selon la logique. Tommy, cependant, avait d’autres plans. L’Allemand a mis la cape du méchant par une nuit froide à Miami, où le coup droit de Djokovic n’a jamais chauffé. Le tennis de Tommy était un tourbillon qui a secoué le Court central, avec d’énormes services à servir et un répertoire varié de coupures et changements de rythme que Novak n’était pas autorisé à régler la vitesse de croisière à laquelle son tennis est habitué. C’était une de ces périodes où Tommy, en proie à des blessures au cours de la dernière décennie, s’est permis de retirer son meilleur tennis et de montrer au monde pourquoi il était n ° 2 sur la planète à l’époque. La victoire a été un tel choc que Haas l’a décrite comme “l’une des meilleures victoires de ma carrière”. Le Teuton finirait par céder en demi-finale de ce tournoi à David Ferrer, mais sa performance lui a permis de se rapprocher à nouveau du top-15.

2018 – Kokkinakis et la meilleure victoire de sa carrière: Thanasi est un autre exemple d’un joueur puni pour blessures. Certains, en fait, ont un caractère plutôt comique. L’une d’entre elles est venue à cause de sa «vanité» ou de son ambition excessive, boostez vos muscles biceps pour bien paraître dans des débardeurs conçus par Nike. Le fait est que, en 2018, le sillage de l’une des courses les plus prometteuses du circuit semblait plus que terminé. Kokkinakis allait et venait entre le circuit Challenger et l’ATP … tant que les blessures le permettaient. Cependant, par cet après-midi ensoleillé à Crandon Park, le destin lui a donné tout ce qu’il lui avait pris. Devant un Federer venu passer les balles de match en finale d’Indian Wells contre del Potro. Quoi de mieux que de retirer cette épine avec un titre, je pense. Thanasi était le 175 du mondeMais ce jour-là, il a joué comme un vrai top 30, montrant sa confiance en soi caractéristique, investissant et dominant avec son dynamisme et prenant l’initiative des points. Ce fut, en plus, une défaite symbolique, car elle a détrôné Federer du haut du classement ATP au profit de Nadal. “Je ne l’ai pas beaucoup mis sous pression avec son service, mais je ne pensais pas que c’était nécessaire. Je voulais juste jouer mon tennis et être très agressif.” Après un troisième set où Roger n’a accordé aucune pause, c’est Kokkinakis qui a fait preuve de sécurité lors du tie-break. Probablement la meilleure victoire de sa carrière et un bon souvenir pour quelqu’un qui, aujourd’hui, ne sait pas où un corps l’emmènera absolument puni pour des problèmes physiques.

