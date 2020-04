Les cinq plus grandes surprises de Monte Carlo

En temps de confinement le fan de tennis a l’opportunité parfaite de faire le tour de la vidéothèque et de sauver de grands moments ou des jeux. Dans ce cas, à Puntodebreak, nous nous éloignons également et nous sommes tombés sur des rencontres qui, à l’époque, étaient de vrais bombardements. Des semaines inattendues qui sont devenues un titre, des matchs aux résultats inexplicables … tout se passe tant que nous assouvissons notre soif de tennis. Comme nous l’avons fait à Indian Wells et à Miami, cette semaine, où le Monte Carlo Masters 1000, nous passons en revue les cinq plus grandes surprises qui ont eu lieu dans le tournoi baigné par la mer Méditerranée.

1974. Andrew Pattison, champion: Quelqu’un ose-t-il se souvenir de ce nom? Pattison a atteint le numéro 24 au monde, son meilleur résultat en Grand Chelem a été les quarts de finale de l’Ou Open et “seul” a remporté quatre titres tout au long de sa carrière. Il n’est pas aussi distingué que les autres noms couronnés au Monte Carlo Country Club … et pourtant Andrew a battu un numéro un mondial pour remporter la plus grande blessure de sa carrière. Ce joueur mince a une curieuse histoire derrière lui: il est né à Pretoria, en Afrique du Sud, mais sa nationalité appartenait à la République de Rhodésie. La Rhodésie faisait partie du brouhaha postcolonial en Afrique, un état non reconnu qui descendait de la colonie qui y avait établi l’Empire britannique. Aujourd’hui, Zimbabwe il occupe ce qui était autrefois la Rhodésie du Sud, tandis que la Zambie prend le territoire de la Rhodésie du Nord; Pendant ce temps, Pattison a la nationalité zimbabwéenne bien qu’elle vive aux États-Unis. Ouais tout le bordel. Quoi qu’il en soit, en ce qui nous concerne, l’ex24 du monde vaincu Ilie Nastase lors de la finale de cette édition de 1974. A cette époque, le roumain était numéro un mondial … lui, 49 ans. Il faut se rappeler qu’à cette époque il y avait deux circuits qui coexistaient sur la scène du tennis: le WCTChampionnat du monde de tennis), contesté de janvier à avril, et le Grand prix (prédécesseur de l’actuel circuit ATP), qui s’est déroulé à partir de mai et a équipé les quatre tournois du Grand Chelem (l’Australie s’est disputée fin décembre). Monte Carlo a été encadrée lors du premier et a partagé la date avec deux autres tournois: Tokyo et Orlando. Cette semaine-là, alors que Pattison jouait du métal à Monaco, Rod Laver y John Newcombe ils ont également soulevé un titre. Pas mal en compagnie, bien sûr. Pattison n’a plus jamais conquis un tournoi d’un tel calibre, mais il peut se vanter de voir son nom ainsi que celui d’autres grands du sport.

2001. Arazi atteint la finale en Principauté: À partir de Hicham Arazi Nous avons parlé il y a peu de temps comme l’un des “Trois Mousquetaires” du tennis marocain. Le gaucher de Casablanca est entré dans le profil d’un joueur de tennis avec un talent en abondance, mais quelque peu et irrégulier et manquant peut-être un peu de puissance pour atteindre des niveaux plus élevés. Son jeu, quand il a trouvé ses tirs, était un délice, enroulant parfaitement le ballon avec son entraînement et lançant beaucoup de gouttes pour confondre son rival. Cela a déjà essayé Gustavo Kuerten en finale de Monte-Carlo 2001, mais ce n’était pas suffisant. “Ce fut une grande semaine pour moi, spectaculaire. La finale? Je pensais que j’allais avoir une chance au début, mais Kuerten ne m’a laissé rien faire”, a déclaré le Marocain en réfléchissant à cette semaine magique, preuve irréfutable de la solvabilité de Guga. , qui n’avait pas perdu un match sur le terrain depuis l’année précédente. Avant de venir en Principauté, Arazi n’avait remporté que cinq matchs dans l’année et était en dehors du top 50, mais il a quitté Monte Carlo avec la meilleure semaine de sa carrière derrière lui et un moyen de laisser son nom dans la mémoire collective.

2016. Vesely est classé numéro un au monde: Probablement l’un des résultats les plus inattendus de la dernière décennie. Doha, Australie, Indian Wells et Miami: c’était le bagage qu’un Novak Djokovic en mode rouleau compresseur, écrasant tout sur son passage et se dirigeant vers l’objectif principal de la saison: soulever le trophée chez Philippe Chatrier, celui qui lui avait échappé toute sa carrière. Le Serbe avait tout gagné au cours des derniers mois et il a hésité un instant. Jiri a pris sur lui de le rendre humain face au barrage de gros services, à sa gaucherie et à son tempérament exquis pour déloger le rythme de croisière de Novak grâce à de nombreuses chutes. Aujourd’hui c’est la meilleure victoire en carrière du tchèque, qui fut pour un temps l’une des plus grandes promesses au niveau junior, mais qui n’a finalement pas répondu aux attentes qui lui étaient faites. Bien sûr, vous pouvez vous vanter d’avoir un H2H positif contre Djokovic, ce que d’autres compatriotes n’ont pas (ahem, Berdych, ahem).

2017. Albert Ramos et le meilleur résultat de sa carrière: Une rivière en difficulté, au profit des pêcheurs. Cette semaine de 2017 a été un moyen de revenir à un passé où les spécialistes de l’argile avaient également leur place dans les jeux pour le titre, où le variété a repris le circuit. Murray était le numéro un mondial, mais il avait beaucoup de mal à maintenir l’excellence qui l’avait amené là-bas; Federer avait décidé de ne pas remplir ses baskets d’argile et Djokovic était déjà tombé. Seul Nadal était meilleur qu’un Ramos qui a brillé plus que jamais avec son droit et est devenu un expert pour mener le jeu à l’épuisement physique et mental. Cela a été imposé dans le troisième set, décisif, contre des raquettes comme la sienne Murray, Marin Cilic et Lucas Pouille. “J’ai amélioré mon tennis, aussi mon revers. J’ai amélioré ma condition physique, aussi ma mentalité. J’ai plus de confiance et donc j’obtiens de meilleurs résultats qu’auparavant”, a déclaré Albert, qui a joué le meilleur tennis de sa carrière cette semaine-là.

2019. Fognini, Lajovic et la finale la plus surprenante de l’histoire de Monte-Carlo: Mes bagues ne tombent pas si, en revoyant l’histoire de ce tournoi, je catalogue cette finale des plus inattendues de l’histoire. Cela ajoute également une épopée à la trajectoire qui a conduit Fognini à sa première finale du Masters 1000: il était définir et tomber en panne contre Rublev et Coric pour balayer ensuite un Nadal immergé, toujours, dans une petite période de doutes. Voir Fabio en finale, considérant que jusqu’à cette semaine, il avait été une année médiocre, c’était surprenant, mais nous savions qu’en jouant au tennis, il pouvait donner la cloche à tout moment. Cependant, la présence de Dusan Lajovic Oui, cela a surpris les locaux et les étrangers et était le résultat d’une évolution dans laquelle José Perlas a fait sa part. Champion d’Umag en 2018, le Serbe est parti en route pour Dominic Thiem et Daniil Medvedev, affichant un revers à une main exquise et montrant un tennis subtil, avec possibilité de monter sur la balle; bref, très adaptable à la surface où il a récolté les meilleurs résultats de sa carrière. Fabio était en charge de gagner dimanche, mais cette finale était probablement un prix symbolique pour les joueurs qui sont parfois loin de jouir d’une reconnaissance générale mais qui cachent une énorme qualité dans leur raquette.

