Les cinq plus grandes surprises d’Indian Wells

En période de confinement, il n’y a parfois rien de mieux que regarder en arrière et profiter de moments que, peut-être, nous n’avons pas pu apprécier à l’époque. Cette semaine, nous devons être calmes, allongés sur le canapé à regarder les meilleurs du monde se battre pour remporter le premier Masters 1000 de l’année. Cependant, nous nous retrouvons avec un désert de tennis qui assomme spectateurs, tournois et joueurs. Avec tout cela à l’esprit, nous avons ouvert le coffre des souvenirs et passé en revue différents événements dans le désert que même les plus optimistes n’auraient pas pu prévoir. Ce sont les cinq plus grandes surprises à Indian Wells:

2008. Mardy Fish atteint la finale après avoir battu Nalbandián et Federer: La joueuse de tennis du Minnesota a atteint le désert au bord du top 100. Situé au 98e rang du classement, la réalité est que Fish doit atteindre la maturité de sa carrière. Après un troisième tour décevant en Australie et des résultats peu réjouissants lors des tournois précédents, personne ne pouvait imaginer que le tennis de Mardy renaîtrait juste devant son public. C’était donc sur une route très difficile avec trois KO top-10. Fish a battu Davydenko, a remporté deux bris d’égalité décisifs contre Hewitt et Nalbandián (ce match est vraiment recommandé, car il révèle les doses d’irrégularité et d’éclat de nombreux collègues générationnels de Federer) et a profité de cette confiance pour lui donner une véritable Natation de tennis pour Federer en demi-finale (6-3, 6-2). Oui, 2008 a été la première année où Federer a cessé d’être la plus grande force dominante sur le circuit et à ce moment-là, il éprouvait des problèmes physiques, mais même ainsi, la façon dont il est tombé était vraiment inattendue: Mardy a caillé un match parfait, prenant du temps de Roger pour très bien attaquer et protéger son deuxième service (66% des points gagnés avec le deuxième service), ce qui contraste avec les performances épouvantables du Suisse (solde de 13 gagnants et 22 non forcés, généré une seule balle de rupture dans tout le duel ). L’histoire de l’histoire s’est terminée contre le joueur le plus en forme du circuit, un Djokovic qui a remonté le moral après avoir obtenu son premier Grand Chelem en Australie, mais a rétabli la confiance de Fish dans son tennis: il finirait l’année en le top-25.

2010. Ivan Ljubicic, champion contre toute attente: une histoire avec une fin heureuse. Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer un championnat dans lequel tout était aligné pour que Ljubicic ait eu les deux meilleures semaines de sa vie. Auparavant, le Croate était déjà proche de remporter un Masters. Trois fois, en fait. Dans deux d’entre eux, il a gardé le miel sur ses lèvres, physiquement vaincu dans le cinquième set contre deux joueurs d’une génération derrière lui (Nadal et Berdych). Dans le reste, la longue ombre de Federer était trop pour lui. Quand il semblait qu’Ivan resterait un membre pérenne du top 30 sans aucun grand titre dans son record, le destin lui a sauvé une dernière wild card dont, cette fois, il a su profiter. Les conditions désertiques, avec un soleil éblouissant qui a donné vie au ballon, ont fini par se mouler au point de leur jeu: d’abord il vous a frappé avec son service puis il s’est parfaitement monté sur les hautes balles que la piste lui a envoyées. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Roddick sont passés entre les mâchoires du joueur de tennis né à Banja Luka; particulièrement inoubliable son demi-finale contre manacorí, où, cette fois, il a pu s’imposer dans un tie-break décisif, prenant sa revanche pour cette finale à Madrid.

2017. Pospisil bat le numéro un mondial: le monde du tennis semblait avoir oublié ce jeune homme au sourire infini et au jeu précieux. Après avoir atteint les quarts et les demi-finales de Wimbledon au Canada, Vasek errait en dehors du top 100, épuisé par des problèmes physiques qui ne semblaient pas partir. Cette nuit dans le désert était un moyen d’oublier tout, de revivre les sentiments qui faisaient de lui à nouveau un joueur de tennis. En face, ni plus ni moins que le numéro un mondial, Andy Murray. Après avoir commencé le duel de pause, le tennis de Pospisil a commencé à carburer pour enchaîner six matchs d’affilée, ce qui l’a mis en place et a rompu. Et pas seulement cela: les tribunes se sont renversées avec le Canadien, grâce à son style agressif, cherchant le réseau en tout temps et harcelant un Murray qui a physiquement terminé KO. Après trois longs sets, Pospisil est devenu fou à la fin du match. Ce n’était pas pour moins: c’était un jeu dans lequel faire revivre le tennis et signer l’une des plus grandes surprises du désert.

2017. Lauriers verts Vesnina: Elena Vesnina, un nom commun pour tous les fans de double. Attends Parlons-nous de célibataires? Oui, c’est dans ce mode dans lequel Elena a surpris la sienne et les étrangers pour obtenir le titre le plus important de sa carrière. Au moins, c’est comme ça qu’il devait rester étrange Poutine: Lorsque la joueuse de tennis figurait dans le top 15 mondial, le président russe a été interrogé à son sujet. Il a répondu calmement: “elle est une bonne joueuse de doublePlus tard, Vesnina a admis que ces mots avaient servi de motivation et que ces deux semaines à Key Biscayne n’étaient pas deux semaines de plus. Bien que le tournant puisse être marqué en demi-finale à Wimbledon 2016, Elena a battu dans le même La championne du monde n ° 2, Angelique Kerber, a fait de même avec Venus Williams, a laissé Mladenovic derrière en demi-finale et est venue derrière sa compatriote Kuznetsova pour une finale qui lui a valu le plus grand trophée de sa carrière. Un championnat stellaire pour une personnalité. éblouissant.

2019: Andreescu ouvre la porte: Oui, c’est vrai que j’avais déjà mis en garde. Oui, c’est vrai qu’il avait atteint la finale à Auckland et avait gagné à Newport Beach. Avec tout ce bagage, voir le joueur # 60 dans le monde, pratiquement un adolescent, pour briser physiquement et psychologiquement des joueurs de tennis comme Svitolina et Kerber c’était une indication de ce qui allait arriver. Bianca a explosé et est apparue dans la société avec un championnat immaculé, dans lequel elle a laissé deux matchs à retenir: ces demi-finales de nuit contre l’Ukrainienne et une finale contre Angélique qui avait tout: de grands points, un peu de controverse et la confirmation de la prochaine étoile en herbe. Le jeu du joueur de tennis canadien, avec la capacité de frapper fort de n’importe quelle zone du court et, en même temps, d’utiliser la finesse pour ouvrir de grands angles, a fait parler tout le monde et a jeté les bases de ce qui allait arriver plus tard , également sous sol américain. Ce fut une énorme surprise, mais de nature positive marquée: une véritable star est née.

