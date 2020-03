Les circuits ATP et WTA suspendus jusqu’au 7 juin

L’ATP et la WTA ont décidé de prolonger les suspensions de la tournée jusqu’au 7 juin en raison de l’épidémie de coronavirus. Jeudi dernier, l’ATP a suspendu le Tour pendant six semaines en raison du coronavirus, tandis que la WTA a opté pour une suspension un peu plus courte.

Depuis lors, plusieurs joueurs ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas vraiment à ce que la saison se poursuive le 27 avril. Ces joueurs avaient raison car il n’y aura pas d’événements ATP ou WTA avant juin, lorsque la saison de gazon devrait commencer.

“Après un examen attentif et en raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de printemps sur terre battue ne se tiendront pas comme prévu, l’ATP et la WTA ont annoncé dans un communiqué conjoint.

“Cela inclut les tournois ATP / WTA combinés à Madrid et Rome, ainsi que les événements WTA à Strasbourg et Rabat et les événements ATP à Munich, Estoril, Genève et Lyon.” La saison de tennis professionnel est maintenant suspendue jusqu’au 7 juin 2020, y compris le ATP Challenger Tour et ITF World Tennis Tour.

À l’heure actuelle, les tournois qui se déroulent à partir du 8 juin 2020 prévoient toujours de se dérouler conformément au calendrier publié. “Beaucoup étaient curieux de voir ce qui se passerait avec les classements et maintenant la réponse est connue comme l’ATP et la WTA ont décidé de geler les classements tout au long de cette période: “Parallèlement, les classements FedEx ATP et WTA seront gelés tout au long de cette période et jusqu’à nouvel ordre.

“Les défis posés par la pandémie de COVID-19 au tennis professionnel exigent une plus grande collaboration que jamais de tous les membres de la communauté du tennis afin que le sport progresse collectivement dans le meilleur intérêt des joueurs, des tournois et des fans.

“Nous évaluons toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier du tennis en fonction des différentes dates de retour pour les Tours, ce qui reste inconnu pour le moment. Nous nous engageons à travailler sur ces questions avec nos joueurs et membres du tournoi, et les autres gouvernants. dans les semaines et les mois à venir.

“Ce n’est pas le moment d’agir unilatéralement, mais à l’unisson. Toutes les décisions liées à l’impact du coronavirus nécessitent une consultation appropriée et un examen avec les parties prenantes du jeu, une opinion partagée par l’ATP, la WTA, l’ITF, l’AELTC, le Tennis” Australie et USTA. ”