Les clés de la victoire de Djokovic en finale australienne

Quoi Novak Djokovic quitter champion de Open d’Australie Depuis longtemps, il a cessé d’être une nouvelle, à tel point qu’il nous est parfois difficile de penser à la barbarie que devrait subir le Serbe pour perdre une finale sur son terrain préféré. Cette fois, c’est Thiem qui a tenté l’exploit, mais le prix s’est échappé dans les derniers instants, juste au moment où le tennis revient à l’arrière-plan et que la mentalité gagnante occupe toute la scène. Ce sont les clés pour comprendre pourquoi Belgrade a répété une fois de plus son ascension vers les hauteurs de la Rod Laver Arena.

1. Gagnez le premier set. De nombreuses voix ont déclaré que les options de Dominic dans cette finale seraient sûres tant que le premier tour aurait été marqué. L’Autrichien était sur le point de faire peur au départ, mais il semblait que Belgrade était également au courant de cette déclaration, alors il a serré les dents au moment exact pour prendre le premier coup du match. Novak a marqué son territoire d’entrée, bien que les événements à venir aient tourné autour de ses intentions.

2. Thiem, légèrement fatigué. Les données ont montré une statistique qui, autant que Dominic a 26 ans, nous a fait nous demander s’il avait vraiment assez d’essence pour fonctionner aujourd’hui au même niveau que dans les autres manches. C’était six heures de plus sur la piste que Domi traînait par rapport à son adversaire, ce qui ne se reflétait pas littéralement dans la bataille, bien qu’il ait été vu errant à certains moments, comme s’il cherchait une énergie qui pourrait éventuellement être dépensée pour ses duels avant Bolt, Nadal ou Zverev. Comme nous l’avons dit, ce n’était pas décisif, mais tout ce fardeau d’effort l’a empêché de donner le supplément que l’on attendait de lui dans le dernier set.

3. Plus de solidité que d’explosivité. Il est clair qu’il s’agissait de deux styles opposés, tous deux valables pour être installés en finale d’un Grand Chelem, bien qu’il soit parfois nécessaire de modifier un peu le registre pour faire avancer les jeux de capital. Djokovic savait comment jouer cette carte au début et à la fin du jeu, montrant une version plus solide et conservatrice, pas aussi spectaculaire et physique que celle que Thiem avait l’air. Ce désir et cette force que l’Autrichien affichait habituellement l’ont amené à commettre des erreurs directes, à donner des points aux autres, à commettre des erreurs lorsqu’il n’a pas joué et, par conséquent, à fournir cette pause dans la cinquième manche que les Balkans voulaient. De là, il était trop tard pour la réaction.

4. Un service pour échapper au danger. Nous aimons vraiment votre agilité, nous aimons votre marche arrière, mais le service est depuis longtemps devenu l’une des références pour le tennis de Novak Djokovic pour fonctionner comme il fonctionne sur les grandes dates. Une fois de plus, celui qui ressemblera à un nouveau monde n ° 1 demain s’est appuyé sur ce premier coup pour échapper aux situations de pression, obtenir des points gratuits et réprimander un Thiem qui a vu comment le service de son rival semblait continuellement fermer la porte. Très probablement, sans cette amélioration du service, nous n’aurions même pas vu la moitié du succès que Nole a récolté au cours de ces cinq dernières années.

5. Le moment critique. Et au-dessus du tennis, comme cela arrive toujours dans ce sport, le facteur mental a semblé définir la finale. Là où Thiem n’a pas trouvé la formule pour concourir, le même abri où Djokovic nage comme un poisson dans l’eau, renforçant ses capacités dans l’abîme, se montrant comme un animal de compétition au moment de vérité, quand les vrais champions apparaissent. Il ne doutait pas de celui de Belgrade, qui s’empara de la pause dans le troisième match de la cinquième manche et à partir de là se contenta de parcourir le tapis jusqu’à l’éternité.

Quels indices mettriez-vous en évidence? Où pensez-vous que le jeu a été décidé? Combien de tournois du Grand Chelem pensez-vous que le Serbe gagnera cette saison?

