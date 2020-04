Les clés de l’élévation du classement de Dan Evans

Avril 2018. Toute personne entre pour consulter le classement ATP et ne trouve pas de nom, celui de Dan Evans. Séparé du circuit après avoir été testé positif à la cocaïne dans un contrôle antidopage révélé à l’été 2017, les Britanniques ont touché le fond un an plus tard, lorsque la sanction l’a amené au dernier point qu’il avait en sa possession. “J’ai fait une erreur et j’en accepterai les conséquences”, a-t-il avoué après que la suspension est devenue officielle. Et il l’a fait, même si personne ne s’attendait à le revoir en tête du classement. Au moins, ils ne s’attendaient pas à ce que je le fasse aussi vite. Profitant de l’annulation des tournois due au coronavirus, le site Internet de la LTA Il enquête sur les secrets du joueur de tennis de Birmingham, soulignant les raisons qui l’ont conduit en un temps record au meilleur moment de sa carrière.

Avant tout cela, Evans était déjà un joueur différent mais limité. Le profil classique avec du talent à revendre pour rester dans le top 50 mais avec peu de place pour briller. Service remarquable et varié, patient et mordant réduit, en plus d’une disponibilité claire à télécharger et fermer sur le net. Telles étaient les lettres du joueur de tennis anglais, conçues pour dominer les tournées il y a trente ans et être un oiseau rare aujourd’hui. Malgré cela, nous avons toujours pensé que Daniel – qui changerait plus tard son nom en Dan – avait du bois pour donner plus qu’une peur, même pour trouver cette régularité tant désirée qui le conduirait à s’habiller à l’envers. Cette mission, impensable après la sanction, apparaît aujourd’hui comme l’avant-dernière étape d’un voyage qui reste encore des phases. Et c’est qu’Evans a encore de la place pour améliorer ce qu’il fait déjà très bien, même si on ne sait pas si ce sera cette année. Et qu’est-ce qui fait si bien? Quel était le secret pour monter 120 positions en une seule saison?

Le premier, sa capacité à gérer les rencontres où la pression était le protagoniste, c’est-à-dire les partis ensemble définitif. Tout au long de 2019, nous avons pu voir un Evans plus fort que la normale lors de ces derniers tours, mais aussi au début de cette 2020. De cette façon, il pourrait renverser, par exemple, Alex De Miñaur lors de la dernière Coupe ATP. Les Britanniques occupent la quatrième place du tableau des joueurs de tennis avec le meilleur pourcentage dans cette situation (70,6%), au-dessus des noms importants dans les vestiaires tels que Rafa Nadal, Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas. Une autre facette où le joueur britannique a brillé était dans le points de rupture contre, où au cours des douze derniers mois, il a économisé 61,6% d’options contre ses rivaux. Dans ce point statistique sous pression, Daniel n’a que dix-neuf hommes au-dessus avec de meilleurs chiffres.

Troisièmement, Evans a également établi une tendance repos, démontrant qu’être au top ne vaut pas seulement la peine d’être un bon serveur. En 2018, par exemple, il était le meilleur joueur de tennis en statistiques, donc son amélioration vient de loin. Au cours des douze derniers mois, les choses n’ont pas beaucoup changé, bien que répéter l’exemple ait été difficile. Le Britannique s’est classé onzième sur la liste des points gagnés par les autres avec le premier service de l’adversaire, en plus de remporter 25% des matchs qu’il a disputés dans le reste, un sur quatre! Cette saison seulement, avec les cinq tournois disputés, Birmingham a pris 58,3% des matchs pour le reste. Pour mettre les choses en perspective: Alexander Zverev, numéro 7 mondial, a signé 27’3% sur cette même statistique.

Ce sont les chiffres qui nous montrent pourquoi Dan Evans est actuellement frapper aux portes du top20 (Aujourd’hui c’est le Nº28), une niche où vivent des joueurs qui sont déjà tombés dans les griffes de notre protagoniste. Avec ces armes, nous avons vu ce cours vaincre Goffin, De Miñaur, Khachanov, Fognini ou Rublev. Presque rien. Quarts de finale à Adélaïde, quarts de finale à Rotterdam et demi-finales à Dubaï. La bonne image de l’anglais a depuis longtemps cessé d’être une coïncidence. Qui allait le dire? Certains diront qu’il a tiré la leçon de ce qui s’est passé dans le passé, d’autres diront que l’approche de la trentaine l’a rendu mature. Qu’importe? L’important et la belle chose est que nous avons devant nous un athlète dans un moment doux qui promet d’écrire ses meilleures pages à l’avenir. Il ne reste plus qu’à l’avenir à séparer le coronavirus.

