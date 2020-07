« Les commentaires du père de Djokovic sur Roger Federer sont … », explique l’ancien Top 10

Récemment, les déclarations du père du numéro un mondial Novak Djokovic contre Roger Federer ont fait sensation. Ce n’est pas la première fois que la famille de Djokovic fait des commentaires méchants sur le champion de Bâle, étant donné que la mère de Nole a également défini Roger comme une personne assez arrogante.

Djokovic s’est retrouvé dans la tourmente après avoir été contraint d’annuler l’Adria Tour, l’exposition qu’il a organisée sans respecter les protocoles de santé et les règles de distanciation sociale. Novak et son épouse Jelena ont été testés positifs pour le coronavirus avec d’autres joueurs, ce qui a offert à ses détracteurs l’opportunité gourmande de demander sa révocation en tant que président du Conseil des joueurs de l’ATP.

Lors d’une longue entrevue avec Bluewin, l’ancien médaillé d’or olympique Marc Rosset a souligné tous ses doutes sur le comportement de Djokovic et de sa famille.

Rosset sur Novak Djokovic

« Reprenant la chronologie des derniers jours, il y a déjà eu la libération de son père sur Roger Federer que je trouve inadmissible.

Même si vous aimez votre fils plus que tout le monde, vous ne pouvez pas sortir des trucs comme ça « , a déclaré Marc Rosset. » Si mon père avait dit cela, je serais rentré à la maison et lui aurais mis une tarte! Vous ne pouvez pas parler de quelqu’un comme ça.

C’est tout simplement stupide. Novak Djokovic est un personnage assez conflictuel, quoi qu’il dise « , a ajouté Rosset. » J’ai également l’impression qu’il se nourrit de cela. Je ne juge pas la personne car chacun a ses sources de motivation et ses convictions.

Mais, d’un point de vue général, Novak Djokovic reste une énigme. Il est difficile pour lui de rivaliser avec Roger Federer et Rafael Nadal du point de vue de la popularité. Je peux comprendre à quel point c’est frustrant pour lui. Il est le n ° mondial

1 et un grand joueur, mais il fait face à deux légendes. Mais, entre les déclarations de son père et le fiasco de l’Adria Tour, il n’a pas marqué de points avec le public. Et, surtout, cela n’aide pas l’image du tennis « – a-t-il terminé.

Les déclarations susmentionnées ont rendu furieux de nombreux fans de tennis, tandis que Federer n’a jamais répondu publiquement aux critiques. Pendant ce temps, le journal espagnol Marca a rapporté que Novak Djokovic aurait exprimé des inquiétudes à ses collègues au sujet de l’US Open.

La situation à New York s’améliore, mais la nécessité de subir une quarantaine de 14 jours au retour en Europe empêcherait les joueurs de déménager à Madrid et à Rome pour le reste de la saison.