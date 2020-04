«Les conditions se ralentissent, Hewitt peut gagner Wimbledon»

La finale à Wimbledon 2002 a été l’une des plus inattendues de l’histoire, avec Lleyton Hewitt et David Nalbandian se battant pour le titre dès le départ! Les organisateurs ont déclaré qu’il n’y avait aucun changement à la surface mais que quelque chose n’allait pas, avec deux des 15 premières têtes de série atteignant le quart de finale et de nombreux favoris perdant dans les premiers tours.

Roger Federer a parlé du prochain Wimbledon à s-Hertogenbosch, affirmant que les surfaces étaient généralement devenues plus lentes et que les joueurs de ligne auraient une chance au All England Club, qui s’est avéré très précis. Les Suisses ont parlé de Hewitt et Agassi comme des joueurs qui pouvaient aller jusqu’au bout, l’Américain perdant au deuxième tour et l’Australien qui a renversé Nalbandian dans le match pour le titre pour remporter le trophée.

Federer a également mentionné qu’il serait bon de voir un gazon plus long que celui actuel, offrant aux joueurs plus de possibilités de se préparer à l’événement le plus important au monde. “Les conditions se ralentissent juste en général dans le tennis parce qu’ils veulent voir plus de rallyes.

Je peux voir un gars comme Lleyton Hewitt gagner Wimbledon à l’avenir, si ce n’est déjà cette année. Je donne à Lleyton Hewitt et Andre Agassi une bonne chance de gagner. Lleyton a de nouveau gagné à Queen’s et il a bien joué. Non seulement sur l’herbe, mais il est également le favori sur n’importe quelle surface.

Je pourrais le choisir pour n’importe quel Slam mais le défi est énorme pour beaucoup de joueurs; ce sera difficile pour tout le monde mais je pense que Lleyton peut gagner Wimbledon cette année. Je pense que quelqu’un de Wimbledon est venu me parler à Monte-Carlo, me demandant ce que je pensais d’un terrain de gazon d’une semaine de plus.

Je devais dire qu’il vaudrait mieux avoir une saison de gazon plus longue car elle est vraiment courte. Je veux dire, vous jouez un tournoi, perdez le premier tour, puis vous ne jouez pas la semaine prochaine, et vous êtes déjà à Wimbledon.

Je lui ai dit que j’aimerais avoir une saison de gazon plus longue mais en même temps, je dois protéger le tournoi suisse à Gstaad, qui se déroule la semaine après Wimbledon. Il vaut la peine de penser à avoir une semaine de plus d’herbe; la saison me semble courte. ”