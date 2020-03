Les coronavirus peuvent suspendre Miami, Rome, Monte-Carlo ou Madrid

Et l’avenir immédiat de tennisComment allez vous Non seulement coronavirus C’est dans l’air, c’est aussi la célébration d’événements sportifs et d’autres domaines qui commencent à être affectés dans le cadre des mesures que divers pays commencent à mettre en œuvre. Avec plus de 110 000 cas dans le monde, Covid-19 a déjà revendiqué la première victime du calendrier ATP. Et ce n’est pas n’importe lequel: Indian Wells, le soi-disant 5e Grand Chelem, a déjà été annulé. Et maintenant, il est temps de se demander ce qui pourrait arriver dans les semaines et les mois à venir.

Parce qu’à la même vitesse avec laquelle le virus se propage, les mesures pour l’arrêter se propagent. Que des pays comme la Chine ou l’Italie ont décidé de s’attaquer au problème avec des mesures aussi sévères en paralysant des ligues entières et des événements sportifs de toutes sortes qui rassemblent des milliers de personnes, dans de nombreuses parties de la planète, les mesures finiront par être les mêmes que celles qui ont déjà été prises dans les endroits voisins. La France ou l’Allemagne débattent déjà, sinon confirmant, de la paralysie ou de la célébration sans public de nombre de leurs manifestations sportives.

Les tournois, qui sont en contact permanent avec l’ITF, l’ATP et la WTA, et à leur tour avec les états et les ministères de la santé de chaque pays, sont actuellement dans un océan de doute. Le tennis commence à se déplacer vers l’Europe, mais avant, et étant l’arrêt qui suscite plus d’attention en ce moment, il est temps de se déplacer à Miami, un autre événement d’une ampleur énorme, de caractère mixte, et où aujourd’hui, 9 En mars, il y a déjà trois cas diagnostiqués. Alors que les mesures de confinement et de quarantaine sont ajoutées, et jusqu’à ce que la chaleur parvienne à faire son apparition et à ralentir complètement la propagation, les mesures qui sont mises en œuvre entrent en collision avec les tournois et les zones où elles seront jouées dans le prochain semaines:

Miami: À l’heure actuelle, 18 cas de contagion. 572 dans tout le pays. La zone de forte humidité, et avec le précédent d’Indian Wells annulé, étant l’événement le plus proche du calendrier, est en grave danger. Contrairement à Indian Wells, l’Open de Miami a plus de marge de manœuvre et avertit à l’avance de la décision qui sera prise dans les prochains jours. En Californie, avec les joueurs déjà là, la direction du tournoi a donné un dossier à leur célébration du jour au lendemain.

En avril, les principaux rendez-vous des deux calendriers arriveront en Europe, continent le plus touché après l’Asie, avec plus de 12 000 cas. Monte Carlo, très proche de l’Italie, est la première grande date de l’argile européenne, bien qu’il reste encore 4 semaines à parcourir et une hausse des températures à connaître. Un cas similaire sera celui de Stuttgart à WTA, un autre grand événement sur terre, l’Allemagne étant les pays les plus touchés (1112 cas actuellement, mais sans décès). Ou pareil Finales de la Fed Cup, qui réunira une multitude de fans de nombreux pays différents, en un seul endroit.

Barcelone et Madrid ce seront deux rendez-vous plus sensibles, bien qu’avec le même espoir que le passage des jours, bien que les cas augmentent, pourra activer plus de mesures, accompagnées d’une hausse des températures qui coïncidera avec le début des deux tournois, à des dates où l’Espagne «souffre» beaucoup de chaleur. Cependant, et sans aucun doute, le tournoi de Rome, également de caractère mixte, pourrait être l’arrêt le plus compromis. L’Italie, pays européen le plus puni, a déjà osé ​​proposer des quarantaines à l’origine de sa grande épidémie, bien qu’elle n’ait pas encore osé activer davantage de mesures dans les zones plus au sud, dans le cas de la région du Latium.

Dans une annonce de dernière minute, le Comité olympique italien a confirmé qu’il paralysait toutes les activités sportives jusqu’au 3 avril, ce qui a été murmuré avec le football de Serie A et de Serie B, sur le point de s’arrêter complètement. Des dates, pas des obstacles qui seront revus au cas où ils devraient être reportés. Le scénario, qui va dépendre beaucoup du succès des mesures de confinement, pourrait «sauver» des arrêts plus éloignés, en particulier ceux de mai, mais tout se concentre sur Miami pour voir quel impact cela pourrait avoir sur les événements de calendrier suivants joueur de tennis

.