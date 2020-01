“Les démons sont toujours là” – Roger Federer échappe à Jaws of Defeat à l’Open d’Australie 2020

Après une série de bouleversements lors du cinquième jour de l’Open d’Australie 2020, le joueur de tennis australien John Millman était sur le point d’en retirer un autre. Cependant, le champion du Grand Chelem 20 fois Roger Federer a fait un retour et a gagné 4-6 7-6 (2) 6-4 4-6 7-6 (10-8) au troisième tour de l’Open d’Australie et a réclamé son 100e victoire à Melbourne.

«Oh mon dieu, c’était difficile. Dieu merci, c’est un super bris d’égalité sinon j’aurais perdu celui-ci. Ah. Où commencer? Je pense que John a joué un grand match. Il aurait aussi bien pu être ici pour faire le match en faisant l’interview. Ah, je ne peux même plus parler! C’est un grand combattant, un bon gars et ça a fini par tomber dans le fil », a déclaré Federer dans son interview d’après-match.

«Un peu de chance peut-être – aller dans un sens, je devais rester concentré, prendre la bonne décision et il faisait tout ça au début du breaker. J’ai pensé: «ok, je suppose que j’ai essayé. Je n’ai pas trop joué après tout. »Je me préparais à m’expliquer en conférence de presse. Les démons sont toujours là, ils se cachent toujours. Mais quoi qu’il en soit, quel match, John mérite certainement la moitié de celui-ci. »

Une fin incroyable à un match incroyable 💪 @ rogerfederer | @johnhmillman | @AustralianOpen pic.twitter.com/Ztwyz6Ee0k

– ATP Tour (@atptour) 24 janvier 2020

Quand @johnhmillman vous laisse sans voix 😶 @ rogerfederer | #AusOpen | # AO2020 pic.twitter.com/7WznZKdyvU

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Merci Roger 🍀🇨🇭🍀🙏🏻 pic.twitter.com/vWv2yBqzFe

– Brian (@ camerlengo73_2) 24 janvier 2020

Comment diable John Millman a-t-il des titres de carrière ZÉRO, mais chaque fois qu’il joue à Roger Federer, il prétend comme s’il était 16 fois champion du Grand Chelem de Serbie

– King of The Cool (@ karanator6) 24 janvier 2020

Quiconque se demande pourquoi Federer continue de s’embêter avec le tennis avec quatre enfants et des gazillions à la banque à 38 ans.

C’est un instant comme ce soir

– Christopher Clarey (@christophclarey) 24 janvier 2020

Awwww ravissant de voir Roger et Mirka si heureux après ce match # Federer #Millman # AusOpen # FedSelfie

(Eurosport) pic.twitter.com/487oBHGl6u

– Wendy redRobin (@Wendy_redRobin) 24 janvier 2020

vous aime tellement incroyablement @rogerfederer ❤❤❤ pic.twitter.com/syqmL8O3EG

– Adinda (@backhanderer) 24 janvier 2020

Tu es un miracle !!! 👏❣️ pic.twitter.com/OjMooDCqBo

– Dinora ♥ RF (@norinchi_df) 24 janvier 2020

Combat incroyable de Federer. Millman se donnera un coup de pied pour son jeu de 8-4 dans le breaker, mais vous ne pouvez pas blâmer cette fin graveleuse de Fed

Journée déroutante pour les Suisses. Mais il a gagné sans son meilleur, la marque d’un champion.

Le match l’aiguisera-t-il? Ou le fatiguer

– Matthew Willis (@MattRacquet) 24 janvier 2020

Quand toutes les chances sont contre vous

Vous trouvez un moyen de vous en sortir #fighterer @rogerfederer #AusOpen

💪🏼💪🏼💪🏼‼ ️ pic.twitter.com/L9B1m1pRMG

– Scarlett (@Scarlett_Li) 24 janvier 2020

Voir également

Un goût plus dur 👊 Félicitations Maestro 👑 pic.twitter.com/IjdxkJAq59

– Dinora ♥ RF (@norinchi_df) 24 janvier 2020

NON JE NE SUIS PAS VIVANT JAJAKSMDKDKKSKANNAJSJSJN pic.twitter.com/iHmSdq5mJq

– Fiona 💯 + 3️⃣ (@federering) 24 janvier 2020

Tennis erratique de Roger Federer

Dans le premier set, Millman a claqué un revers sur la ligne pour prendre une avance de 3-1 et s’est ensuite consolidé à 4-1 avec des coups brutaux. Les coups droits des joueurs australiens résonnaient simplement sur la Rod Laver Arena, et sa confiance en frappant chaque balle a donné la chair de poule à tout le monde dans la maison.

Federer a été erratique dans le set jusqu’à 5-3 et a retrouvé son rythme lorsqu’il a repoussé 5-4. Une erreur de coup droit de Millman a offert à Federer trois points de rupture. Avec son revers de marque sur la ligne qui passe, il convertit le point avec style. Cependant, dans le prochain match, une série d’erreurs et d’erreurs de coup droit a offert à Millman le premier set.

Deuxième set serré

Les deux hommes ont joué un tennis serré, sans aucun point de rupture. Federer a été prudent mais n’a pas pu jouer au tennis sans tension depuis la ligne de base. Cependant, le tennis brillant dans le bris d’égalité a suscité l’enthousiasme des fans de Federer. Dans le bris d’égalité, Federer a saisi la mini-pause avec un coup droit sur le fil à 2-1. Le tennis offensif s’est poursuivi pendant le reste du breaker et une volée de fente lui a donné le deuxième set 7-6 (2).

. @ rogerfederer en plein vol dans ce deuxième set tie-break 💯 @ Channel9 | @espn # AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QpqqJ6ajE0

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Dans le troisième set, les deux hommes étaient proactifs. À 4-3, Federer avait une occasion de pause, mais l’Australien l’a effacée en écrasant un vainqueur de coup droit croisé. Plus tard, Federer faisant des erreurs, Millman a survécu au match à 4-4. Cependant, Federer a réussi à casser son service et à sceller le set 6-4.

Le quatrième a été témoin de coups violents de la part de Millman. La légende suisse n’a pas pu surmonter cela. Federer ayant raté deux coups droits à 4-3, l’Australien menait par 5-3 au quatrième set. Avec Federer imparfait ses retours, Millman consolidé et plus tard poussé le match au cinquième set. Jusque-là, Federer a commis 60 fautes directes dans le match et 41 d’entre elles ont été produites à partir de son coup droit.

Un cinquième set acharné sur la Rod Laver Arena

C’était un set final de montagnes russes avec Millman brisant Federer pour un 2-1. Cependant, les vainqueurs de coup droit de Federer l’ont aidé à revenir à 2-2. Une vague d’erreurs de Federer a donné à Millman deux points de rupture à 3-3, mais en prenant le jeu à égalité et avec un vainqueur du revers en croix, le Suisse a maintenu son service à 4-3. La bataille devenait nerveuse avec Federer tenant son service avec un as à 5-4.

Quel temps 💥 @ rogerfederer frappe à nouveau avec son 1️⃣5️⃣e as pour mener John Millman 5-4 dans le cinquième set. # AO2020 | #AusOpen | # Aces4Bushfire Relief pic.twitter.com/TOgStfUe42

– #AusOpen (@AustralianOpen) 24 janvier 2020

Alors que Millman poursuivait ses prises de service, Roger Federer a été contraint de jouer un cinquième bris d’égalité en 10 points sur la Rod Laver Arena. C’était le premier super tie-break joué sur la Rod Laver Arena. Au bris d’égalité, Millman menait 2-0 au début et gardait plus tard son avance sans être affecté. Un niveau de tennis irréel a été représenté par l’Australien lors du bris d’égalité. Il menait par 8-4 au bris d’égalité, mais le maestro suisse est revenu et a réussi à remporter la victoire avec un score de 10-8 au bris d’égalité.