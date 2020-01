Les deux adversaires de Naomi Osaka ont causé sa défaite au troisième tour à Melbourne

“Vous ne savez jamais ce qui se passe … Oh mon Dieu!” Coco Gauff a déclaré après sa victoire sur Naomi Osaka, 4e classée. Cela aurait dû être ce que les Japonais avaient dit après sa défaite face au phénomène de 15 ans qui attaque chaque match sans crainte.

Tout semblait aller bien au début du premier set avec Osaka et Gauff étaient à égalité 1-all. Puis le déluge a commencé à gifler le 4e rang au visage. Était-ce des nerfs ou tout simplement pas de magie sur sa raquette ce jour-là? Naomi Osaka avait commencé à rivaliser avec deux adversaires: le Coco Gauff courageux et les erreurs sans force pesty qui ont détruit son jeu.

Gauff était déterminée et avait probablement ce cauchemar en tête quand Osaka l’a battue en deux sets à l’Open des États-Unis de 2019. Elle a joué son jeu avec entrain et routine. Les services se sont bien déroulés et cela l’a aidée à remporter le premier set 6-3 contre les Japonaises.

Le facteur “ wow ” s’était installé pour Gauff, mais Osaka était déterminé à trouver les détails pour réparer son jeu et jouer comme un meilleur joueur. Il y avait quelques bonnes relations croisées qui lui ont permis de gagner quelques points au large de Gauff et un avantage en ligne ici et là.

Mais c’était comme un présage que les erreurs non forcées frappaient Osaka à maintes reprises. À 5-4 dans le dernier set, Gauff menait 40-0 et un retour en filet d’Osaka a de nouveau raconté l’histoire au filet pour une victoire de Gauff 6-3, 6-4. “Honnêtement, cela a été mon meilleur match du tournoi jusqu’à présent … croyant simplement que je peux le faire”, a déclaré Gauff avec un grand sourire.

C’était peut-être le meilleur match à ce jour lors de ses débuts à Melbourne, mais Osaka lui avait donné tellement de “ cadeaux ” qu’il était facile pour la jeune fille de 15 ans de les prendre et de courir avec le jeu. Coco Gauff peut emporter beaucoup plus de confiance pour son prochain tour à l’Open d’Australie, mais Naomi Osaka doit se regrouper.

L’équipe d’Osaka doit conférer et corriger le syndrome d’erreur non contraignant ennuyeux qui semblait nuire à son jeu mentalement et physiquement. “Vous avez cela”, ont dit les entraîneurs à leurs joueurs et pour Osaka, elle l’a.

Mais elle devra juste apporter son style de victoire féroce sur le net la prochaine fois pour montrer les biens qu’elle possède la plupart du temps.