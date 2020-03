L’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale Maria Sharapova a profité de la période de quarantaine pour avoir une session en ligne avec ses fans. Sharapova, 32 ans, a passé deux heures avec ses fans en ligne et l’a qualifiée de “les deux meilleures heures que j’aurais pu passer”

Le Russe, qui a pris sa retraite plus tôt cette année du sport, a commenté: “Les deux meilleures heures que j’aurais pu passer! #SharaFamilyHangout était plein de rires, de larmes, de vin (du thé pour moi mais je ne ferai pas cette erreur la prochaine fois”). … ils étaient sur 🔥🔥🔥 !!

Et je ne m’attendais à rien de moins 😅 Sharapova est cinq fois championne du Grand Chelem et l’un des athlètes les mieux rémunérés au monde. Elle a dit qu’elle continuerait à travailler sur ses entreprises après la retraite et qu’elle ferait plusieurs choses pour lesquelles elle n’avait pas le temps auparavant.

Elle reste l’une des figures les plus populaires du tennis même après sa retraite.