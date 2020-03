Les directeurs des six tournois ATP espagnols annulés par Covid-19 ont leur mot à dire

Photographies: Goyo Ybort, Alberto Simón, Mutua Madrid Open, Academia Equelite

L’ATP, en accord avec la WTA et l’ITF, a convenu le 12 mars de suspendre tous les calendriers dans le monde pendant 6 semaines, jusqu’au 20 avril. Six jours plus tard, les trois organisations ont convenu de prolonger cette suspension de 6 semaines, jusqu’au dimanche 7 juin inclus.

Les suspensions sont survenues à la suite de la propagation de la maladie de Covid-19, déclarée pandémie mondiale par l’OMS le 11 mars; à l’origine du nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

De cette façon, le Covid-19 a secoué 510 tournois, entre l’ATP, la WTA et l’ITF, hommes, femmes et juniors, partout dans le monde, dont près de vingt compétitions en Espagne.

Nous voulions faire valoir l’opinion des directeurs des premiers ATP Challengers annulés en Espagne, ainsi que de l’ATP 500 de Barcelone; leur demander ce que cela signifie pour eux, en tant que directeurs, la suspension du tournoi et quel est leur souhait avant la prochaine édition. Et nous avons inclus, à la dernière minute, les propos du directeur du Mutua Madrid Open, également suspendus.

Ainsi, nous collectons les déclarations, dans l’ordre du calendrier, de Daniel Muñoz de la Nava, Ronald Leitgeb, Florencio Soto (remplaçant le réalisateur murcien Antonio Saura, débordé en tant que professionnel de la santé), Juan Carlos Ferrero, David Ferrer et Feliciano López y Manolo Santana.

Photographie: Alberto Simón

Daniel Muñoz de la Nava, co-directeur de l’Open Chamartín Open Madrid Challenger:

«Nous, en tant qu’organisation et en tant que club, avons pris la décision de reporter en consensus avec le conseil d’administration du club parce que nous avons vu que c’était un risque très élevé, en principe par nos propres membres; et nous voulions protéger tout le monde, aussi les visiteurs (joueurs, entraîneurs, sponsors, etc.). Un Challenger a beaucoup de travail derrière et tous les détails doivent être garantis.

Nous ne nous attendions certainement pas à tout ce qui se passe, mais nous avons prévu la gravité de la situation. Personnellement, je suis plus que satisfait d’avoir pris la décision à temps. La santé est la première chose, la plus importante, peu importe à quel point la décision affecte le sport, les sponsors ou bien d’autres problèmes.

Désormais, impatient et excité de le préparer encore mieux pour octobre, même de gérer un sponsor de plus. Bien que nous allions assez bien, avoir plus de temps pour tout préparer peut l’améliorer. »

Photographie: Open de tennis de Marbella

Ronald Leitgeb, directeur de l’ATP Challenger AnyTech 365 Marbella Tennis Open:

“Ces derniers jours, tout le monde a suivi l’évolution et les précautions contre Covid-19. En tant qu’organisateurs de l’Open de tennis AnyTech 365 de Marbella, nous avons travaillé dur pour démarrer l’événement le 30 mars et nous espérions avoir une table fantastique.

Pour Marbella et l’hôtel Puente Romano, cela a été une promotion fantastique au début de la saison, en Espagne et à l’international. Kantar Media a déjà confirmé que l’année dernière le Marbella ATP Challenger est l’événement avec la plus grande valeur publicitaire de tous les événements sportifs à Marbella.

Bien que nous soyons très déçus, nous comprenons parfaitement la nécessité de ces mesures pour protéger à la fois la santé et la vie des gens.

Cependant, nous espérons obtenir une date ultérieure pour cette année, lorsque les risques sanitaires seront maîtrisés. Tous nos sponsors et collègues ont fait preuve d’une grande loyauté en restant à bord et nous sommes convaincus que nous aurons un grand festival de tennis un peu plus tard cette année. »

Photographie: Goyo Ybort

Florencio Soto, coordinateur de l’ATP Challenger Murcia Open:

“En voyant l’évolution du coronavirus, rapidement, nous avons commencé à penser à la suspension du tournoi, à notre grand regret, car toute l’organisation était très avancée, et beaucoup de gens avaient travaillé avec espoir pour faire de la deuxième édition du tournoi un succès.” .

Nous avions contacté des joueurs de haut niveau et nous avions la participation de notre promesse de tennis de Murcie, Carlos Alcaraz, qui augurait la présence de tous les fans de tennis.

Le conseil d’administration a immédiatement demandé à l’ATP une nouvelle date pour cette année, et nous attendons une confirmation pour le mois de septembre.

Dans tous les cas, le Real Murcia Club de Tenis 1919 sera toujours à côté de la promotion du tennis et de l’organisation de grands événements pour le plaisir de tous les amateurs de tennis ».

Photographie: Goyo Ybort

Juan Carlos Ferrero, directeur du Alicante Challenger Trophy Juan Carlos Ferrero:

«Nous vivons dans une situation inconnue jusqu’à présent. Il est possible qu’aucun club au monde n’ait, comme notre Académie, trois tournois internationaux et le championnat junior de la Communauté de Valence au cours de quatre des six premières semaines de suspension; avec laquelle, les dégâts sont très importants.

Mais la première chose est la santé, et pour cette raison, nous soutenons à cent pour cent les mesures imposées par les autorités. S’il est logique et normal que nous agissions tous avec prudence maintenant, et même par crainte dans les dépenses, il sera absolument nécessaire qu’une fois l’état d’alerte passé, nous mettions tous sur l’accélérateur de travail au maximum pour relancer l’économie. Dans le cas de tournois de tennis, les clubs ou les académies les organisent encore mieux, les joueurs s’efforcent également à 100% de mieux jouer et d’offrir plus de spectacle, et les fans affluent vers les tournois et applaudissent plus que jamais.

Le tennis, bien qu’étant un jeu, nous rend forts en physique et en caractère ».

Photographie: Alberto Simón

David Ferrer, directeur de l’Open de Barcelone Banc Sabadell 68e Trophée Conde de Godó:

“Nous sommes confrontés à une nouvelle situation, qui affecte le niveau social, et le mot ne serait pas triste, mais inquiet de ce qui se passe.

En tant que réalisateur, c’est le moindre des cas, en ce moment. Évidemment, j’aurais aimé faire mes débuts en tant que directeur du Barcelona Open Banc Sabadell Conde de Godó Trophy, mais dans cette situation, ce qui m’inquiète le plus, c’est sur le plan social et, surtout, sur les proches et dans le monde entier.

J’espère que cela se terminera le plus tôt possible et à partir de 2021, travailler pour faire le meilleur possible, et avec plus d’expérience; après tout, je le regarde toujours du côté positif.

Mon souhait pour 2021, premièrement, que tout soit résolu, que la pandémie de virus soit terminée; mais je n’y ai pas réfléchi pour le moment non plus. J’essaie toujours de regarder le présent et de m’améliorer en tant que personne, en tant que parent et rien d’autre. J’espère que pour 2021, il continuera à être le directeur du Trophée Conde de Godó et qu’il aura peut-être l’occasion de bien faire les choses, mais honnêtement, je n’ai pas cessé de penser à ces jours-ci non plus ».

Photographie: Mutua Madrid Open

Feliciano López, directeur de l’ATP Masters 1000 Mutua Madrid Open:

«Nous sommes très déçus par l’annulation du tournoi, mais la santé des fans, des joueurs et des travailleurs est ce qui compte le plus pour le moment.

Nous avons travaillé très dur au cours de ces mois avec tous nos sponsors et fournisseurs, pour préparer la meilleure édition possible, comme nous le faisons chaque année, mais notre priorité est la sécurité de tous ceux qui allaient se rencontrer à la Caja Mágica en mai.

Nous attendrons tous les fans en 2021, avec plus d’enthousiasme que jamais, pour fêter nos 20 ans. Et depuis Mutua Madrid Open, nous voulons adresser un câlin à toutes les personnes touchées par cette terrible pandémie et en particulier à celles qui ont perdu un être cher. »

Manolo Santana, président d’honneur du Mutua Madrid Open:

«Sans aucun doute, c’est la situation la plus triste que nous ayons connue au cours de ces 19 années de tournoi. Ce sont des moments très difficiles et il ne nous reste plus qu’à faire appel à la responsabilité et à être forts pour espérer que toute cette situation se normalisera dès que possible. »