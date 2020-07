Les disqualifications à l’édition de Wimbledon 1995

Il n’y a pas de tournoi de tennis plus prestigieux que Wimbledon. Le tournoi britannique est l’un des quatre tournois du Grand Chelem existants sur le calendrier du tennis, mais en raison de son histoire et de sa tradition, il est devenu un événement incontournable pour tous les amateurs de sport. Mais comme cela se produit dans les tournois avec de nombreuses éditions, il y a des histoires qui valent la peine d’être racontées. Aujourd’hui, nous vous racontons ce qui s’est passé il y a 25 ans, en particulier en 1995, où le tennis était totalement différent de ce que nous avons aujourd’hui. À cette époque, il se démarquait par son élégance et son fair-play, mais ce qui s’est passé dans cette édition est historique, car il a connu très souvent deux disqualifications et où l’américain Jeff Tarango était directement et indirectement impliqué.

Au premier tour du double, Tim Henman, alors âgé de 20 ans et appelé à devenir le futur du tennis britannique, a été jumelé avec son compatriote Jeremy Bates, mesurant la paire formée par l’Américain Jeff Tarango et le Suédois Henrik Holm. Pendant le match, Henman et Bates menaient 2-1 en sets, mais tout a changé lors du tie-break du quatrième set. Henman a perdu les papiers considérablement et a touché une balle dans la tête d’un garçon de balle de 16 ans qui a commencé à pleurer de façon incontrôlable en raison de l’énorme douleur dans laquelle il était.

Henman s’est rapidement rendu compte de l’erreur et a essayé d’expliquer son comportement au juge président Alan Mills, qui, rapidement et sans écouter la version britannique, l’a disqualifié pour conduite antisportive, ce qui a causé la tristesse de tout le public britannique qui se trouvait dans les tribunes soutenant leurs pupilles. Le même garçon de balle a défendu Henman en disant qu’elle était également à blâmer pour être dans cette position, mais la décision était déjà prise.

« C’était un accident mais je dois être responsable de mes actions », a déclaré Henman lors de la conférence de presse après sa disqualification. Son adversaire, l’Américain Jeff Tarango a avoué en zone mixte que la vitesse du ballon aurait pu tuer la fille. Après avoir entendu ces déclarations, Henman s’est défendu et a déclaré: « Si elle n’avait pas été là, je suis sûr qu’elle n’aurait pas été avertie pour avoir frappé la balle. » Un jour plus tard, Henman a été photographié avec le garçon du ballon et a demandé pardon pour ce qui s’est passé, laissant tout oublié.

Deux jours plus tard, Tarango qui a vu de près la disqualification de Henman allait être le protagoniste. Dans son duel de troisième ronde contre l’Allemand Alexander Mronz, l’Américain allait perdre les papiers. Il avait perdu 7-6 et 2-1 dans le deuxième set, quand Tarango a fait un as, mais l’arbitre de chaise a appelé. Cette décision n’allait pas plaire à Tarango qui a envoyé faire taire l’arbitre. Bruno Rebeuh, qui était le juge président, lui a donné un avertissement et cela a rendu Tarango fou, qui a demandé que l’avertissement soit retiré et qu’il voulait un changement d’arbitre. Ils ont rejeté cette proposition et l’Américain a qualifié le président de juge de corrompu, qui a rapidement lancé un avertissement et lui a fait perdre la partie.

Tarango n’a pas réfléchi à deux fois, il a rassemblé ses affaires et a quitté la piste, laissant tout le monde qui était sur la 13e piste de Wimbledon stupéfait. En moins de trois jours, l’édition de Wimbledon avait connu deux disqualifications, quelque chose de totalement sans précédent à l’ère ouverte et cette édition de Wimbledon restera dans les mémoires pour cette même raison.

Pouvez-vous imaginer que cela se produise aujourd’hui?