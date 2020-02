Les données qui reflètent la cohérence de Muguruza

Quoi Garbiñe Muguruza C’est doux récemment est quelque chose qui peut être facilement vu par votre jeu: la confiance permet à votre tennis de couler presque naturellement et les erreurs non forcées ont été réduites à un niveau énorme. Mais non seulement les sensations parlent de la façon dont Garbiñe a amélioré son tennis: les données ne manquent pas. Avec sa nouvelle apparition en quart de finale de Doha, la joueuse de tennis espagnole enchaîne pour la première fois de sa carrière, du moins, cinq quarts de finale d’affilée. Une statistique à encadrer.

