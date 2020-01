Les eaux de la prochaine génération dans cet Open d’Australie 2020

Ce n’est pas trop excitant de dire le premier Grand Chelem de la saison pour les jeunes raquettes du circuit masculin. Après le premier tour de Open d’Australie 2020, seul Stefanos Tsitsipas, sur la liste des 8 meilleurs de 21 ans ou moins l’année dernière, a réussi le premier tour. Et si on compte ceux qui ont vraiment joué à Milan, le Next gen Finales de l’ATP, on s’attendrait à ce que Davidovich et Sinner soient déjà tombés au deuxième tour et Ymer affronte Khachanov. Des données peu flatteuses, mais qui s’améliorent sûrement avec le passage du cours.

Le top-8 de l’année dernière dans la course à Milan à cet Open d’Australie, après la première manche:

Tsitsipas ✔️

De Minaur – W / D

Auger-Aliassime ❌

Shapovalov ❌

Tiafoe ❌

Humbert ❌

Ruud ❌

Kecmanovic ❌

– Ravi Ubha (@raviubha) 21 janvier 2020

