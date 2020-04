Les enfants de Majorque se mobilisent pour exiger que Nadal s’entraîne

Raphael Nadal Il est une idole dans toute l’Espagne, une véritable référence à tous égards, perçue comme un exemple inspirant pour les plus jeunes. Ceci est confirmé par la curieuse initiative lancée par un groupe d’enfants vivant à Majorque, sous le hashtah #RafaPlayNow, dans lequel ils demandent aux autorités d’autoriser leur compatriote à s’entraîner. Le numéro 2 mondial a exprimé avec beaucoup de respect et de prudence il y a quelques jours son sentiment que les autorités pourraient envisager d’autoriser l’entraînement du tennis dans cette première phase de la désescalade, et il semble avoir recueilli beaucoup de soutien de manière surprenante.

#RafaPlayNow est un mouvement promu par des enfants de Majorque qui cherche à promouvoir les valeurs de @RafaelNadal

et qu’il demande à @desdelamoncloa de pouvoir rejouer au tennis car IL LE MÉRITE. Les sports espagnols et nos athlètes vous laisseront être les premiers à revenir. Rejoignez pic.twitter.com/uaxxPL4hk8 – RafaPlayNow (@RafaPlayNow) 26 avril 2020

Regardez notre vidéo et allez-y et téléchargez votre propre vidéo sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #RafaPlayNow. Ou visitez nos réseaux et reproduisez notre vidéo pour que ce message atteigne @desdelamoncloa REJOIGNEZ #RafaPlayNow. pic.twitter.com/EdIUe6p2G4 – RafaPlayNow (@RafaPlayNow) 26 avril 2020

