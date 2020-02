Cette semaine, le WTA Tour a entamé son essai de coaching depuis les tribunes des championnats de tennis WTA Dubai Duty Free et même si certains entraîneurs ont salué cette décision, d’autres n’y sont pas favorables. S’adressant à Franceinfotv, Thomas Drouet, l’entraîneur du joueur de tennis chinois Qiang Wang, qui a battu Serena Williams à l’Open d’Australie le mois dernier, dit qu’il pense que l’entraînement depuis les tribunes est bon pour le jeu.

“Nous sommes beaucoup plus libérés. Nous ne sommes plus un hors-la-loi et nous ne jouons plus à cache-cache avec l’arbitre. Tous les sports ont leur entraîneur. En football, l’entraîneur parle aux joueurs qui courent derrière le ballon, en cyclisme qu’ils ont écouteurs.

C’est exactement le même principe. “Cependant, Bertrand Perret, l’entraîneur français du Su-Wei Hsieh de Taïwan n’est pas favorable à l’idée, en disant:” Je n’aime pas que les joueurs soient considérés comme des robots, pour leur dire ” faire ceci ou cela ‘

Je pense qu’ils devraient être laissés jouer un peu, qu’ils s’expriment. Ce qui fait un champion, c’est la capacité de prendre la bonne décision au bon moment. “La joueuse de tennis française Pauline Parmentier se dit satisfaite de l’épreuve mais ajoute que les entraîneurs ne doivent pas aller trop loin.

“J’espère que les entraîneurs resteront à leur place et que cela ne débordera pas. Il doit rester cadré, et les entraîneurs ne doivent pas commencer à se lever et à parler trop fort. C’est la seule chose qui me fait un peu peur.” La WTA a déclaré qu’il suivrait le coaching depuis les tribunes lors de plusieurs tournois et prendrait un dernier appel à la fin de l’année, sur la base de l’examen et des commentaires de l’essai.