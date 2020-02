Les épouses de Roger Federer et Patrick Stewart partagent l’amour du talent de Lionel Messi

Même si le sexe féminin est rarement intéressé par le football, les épouses de Roger Federer et du célèbre acteur Patrick Stewart – Mirka, respectivement, Sunny Ozell – ont toutes deux été charmées par le talent du six fois vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi et, par conséquent, sont devenus plus ou moins fans de football.

Mirka Federer, bien qu’elle ait été dévoilée par Roger en tant que fan de la superstar argentine, n’est pas attirée par le sport lui-même. “Ma femme n’aime pas le football mais elle le regarde juste pour Messi”, selon AZ cite.

Sunny Ozell, la femme de 41 ans de Patrick Stewart – l’acteur célèbre pour ses rôles X-Men et Star Trek – est un autre grand fan de Lionel Messi et elle est, comme Mirka, plus intéressée par Leo Messi que par le football comme un sport.

«Cette main était dans la main de Lionel Messi lundi soir. Pas parce que je voulais particulièrement le rencontrer, mais ma femme l’a fait. Lionel Messi l’a convertie au football. Elle ne s’intéressait pas du tout à cela jusqu’à ce qu’elle voie comment cet homme jouait au ballon ».

Patrick a déclaré dans une interview pour Cinescondite. Voyant l’admiration de sa femme pour Messi, Patrick lui a promis qu’il ferait tout son possible pour lui présenter Messi lors d’un événement et voici comment il l’a fait.

«J’ai dit à ma femme« S’il est là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous mettre face à face. C’était vraiment difficile parce que c’était une sécurité comme vous n’en avez jamais vue. Il y avait Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona », a déclaré Patrick.

“Ensuite, j’ai frappé le mur de sécurité” Je suis Patrick Stewart. Je suis Patrick Stewart. Je ne pouvais pas voir Leo. Il s’est en fait retourné et s’est penché sur son siège et il est assez petit. Il a juste disparu derrière tout le monde.

Je me suis tenu derrière lui, puis il s’est levé et s’est retourné et nous étions face à face. Il a juste rayonné sur mon visage. J’ai dit «Senior Messi! S’il vous plaît! Mi esposa (ma femme) »et ils se sont serré la main». l’acteur a continué.

“Alors j’ai dit:” Puis-je prendre une photo de vous ensemble? “. J’ai pris la photo et sa femme (Messi) a dit “Et je veux une photo avec toi!”. Stewart a conclu. En conclusion, il est difficile de ne pas reconnaître et admirer le talent de stars de classe mondiale comme Lionel Messi, même si vous vous retrouvez souvent sous les projecteurs ainsi que les épouses de Roger Federer et Patrick Stewart.