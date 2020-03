Les États-Unis mettent le 2-0. L’Argentine et la Colombie maintiennent l’égalité

Il a été l’un des grands favoris pour atteindre son classement en phase finale de la Coupe Davis 2020 et il semble qu’il le confirme. Le premier jour de l’égalité, les deux Reilly Opelka comme Taylor Fritz ils ont remporté deux victoires contre Denis Istomin 6-2 et 7-5 et Sanjar Fayziev 6-1 et 6-2, respectivement, plaçant ainsi les États-Unis à un seul endroit pour obtenir le billet pour Madrid. Dans l’autre match joué cette aube passée, l’Argentine et la Colombie sont à égalité 1-1, grâce aux victoires de Daniel Galán sur Leonardo Mayer 6-1 et 6-4 et celle de Juan Ignacio Londero sur Santiago Giraldo 6-7 (6), 6-3 et 6-2. Aujourd’hui, nous saurons qui avancera et qui restera sur la route.

