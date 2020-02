Les États-Unis souffrent plus que prévu pour battre la Lettonie

Il semblait que l’égalité était presque close vendredi, mais tout peut arriver au tennis. Les États-Unis ont commencé la journée samedi par une égalité favorable de 2-0 contre la Lettonie, mais ce que je ne savais pas, c’est qu’en quelques heures cet avantage a disparu. Le premier était le letton Jelena Ostapenko, qui a réussi à vaincre l’Américain de façon surprenante Sofia Kenin 6-3, 2-6 et 6-2. Quelques heures plus tard, quelque chose de totalement inattendu s’est produit. L’Américain Serena Williams a reçu sa première défaite en Fed Cup, à tomber avant Anastasija Sevastova par 7-6 (5), 3-6 et 7-6 (4). Le public américain a commencé à s’impatienter de ce qu’il vivait, mais il a finalement pu respirer doucement lorsque la paire de doubles formée par Bethanie Mattek-Sands et Sofia Kenin a réussi à vaincre le duo Ostapenko et Sevastova 6-4 et 6-0. Les États-Unis se qualifient ainsi pour la phase finale de la Fed Cup qui se jouera en avril à Budapest.

