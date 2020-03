“Les événements de Grass Court restent au calendrier comme prévu” – Président de l’ATP

Alors que la pandémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le monde du tennis, l’ATP est incroyablement optimiste quant aux perspectives de reprise du tennis. Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, a fait le point sur la tournée mondiale de l’ATP. Étonnamment, Gaudenzi pense que la saison sur gazon se déroulera comme prévu.

La saison de tennis a connu son premier succès avec l’annulation du BNP Paribas Open. Cependant, cela est devenu un modèle car les tournois suivants, y compris l’Open de France, ont été reportés. Maintenant, la saison de l’herbe, y compris le Wimbledon, semble être les prochaines victimes.

Cependant, selon Gaudenzi, nous pouvons encore rester positifs sur la saison des graminées. Il croit toujours que juin pourrait voir une amélioration.

Le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi

Qu’a dit le président de l’ATP à propos de la reprise du tennis?

Gaudenzi a rappelé que la santé et la sécurité des joueurs restent primordiales. Il a révélé que l’ATP avait l’intention de maximiser la durée de la saison. Selon lui, les décisions concernant les événements sur le terrain sont toujours en cours.

«Nous continuons d’évaluer toutes les options liées à la préservation et à la maximisation du calendrier en fonction des différentes dates de retour pour le Tour. Il va sans dire qu’une pleine coopération avec les autres organes directeurs est essentielle. Nous sommes en discussion étroite avec tous les événements sur le terrain et ils restent sur le calendrier comme prévu pour le moment “, a-t-il déclaré.”

“La réalité est que cette situation évolue rapidement et il n’y a pas d’autre option que de prendre cela au jour le jour et semaine par semaine.”

Mesures d’accompagnement

Gaudenzi s’est également ouvert sur toutes les mesures de soutien qui pourraient être prises. Selon lui, il est encore très naissant de penser à ces choses.

“Malheureusement, les répercussions de la pandémie de COVID-19 se font sentir dans tous les secteurs de la société, ainsi que par nos joueurs, nos tournois et le Tour”, a déclaré Gaudenzi.

«C’est plus grand que n’importe quel sport. La situation actuelle soulève de nombreuses questions avec lesquelles nous sympathisons beaucoup et nous travaillons dur pour évaluer toutes les options. »

Le nombre de morts du virus en Italie a dépassé les 6800, ce qui en fait le plus élevé au monde.

“Notre capacité à répondre à toute mesure de soutien sera mieux guidée une fois que nous connaîtrons la durée de la crise et le moment où le Tour reprendra, ce qui reste inconnu pour le moment.”

Gaudenzi, originaire d’Italie, a également un intérêt personnel. Son pays a été l’un des plus touchés.

“C’est une période d’incertitude considérable pour tous et il n’y a rien de plus important que de prioriser la santé”, a-t-il déclaré.

«Sur le plan personnel, les histoires que j’ai entendues de connaissances chez moi en Italie sont déchirantes. La nécessité de prendre cela au sérieux, de rester à la maison et de pratiquer une distanciation sociale responsable est primordiale et nous exhortons tous les membres de la communauté du tennis à diffuser ce message important dans les jours et les semaines à venir. »

Nous espérons vraiment que l’ATP prendra la décision la plus judicieuse. En ce moment, une annulation servirait cet objectif. Les fans de tennis ne peuvent qu’attendre et attendre une décision officielle pendant cette période.