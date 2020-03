“Les fans de Federer seront bouleversés” – Brad Gilbert sur Novak Djokovic à la poursuite du record de Roger Federer

Le coronavirus a contraint l’ATP et la WTA à suspendre la saison de tennis jusqu’au 7 juin. Les organisations ont également décidé de geler le classement jusqu’à la reprise. Brad Gilbert, un ancien joueur de tennis, a une opinion que Roger Federer et ses fans pourraient ne pas aimer entendre.

Tout a commencé avec l’annulation des Indian Wells par les officiels, suivis du Miami Open qui a subi le même sort. L’ATP et la WTA ont décidé à l’unanimité de suspendre la saison de tennis après cela.

Annonce conjointe: ATP et @WTA prolongent la suspension des tournées.

En raison de l’épidémie continue de COVID-19, tous les tournois ATP et WTA dans le swing de terre battue de printemps ne se tiendront pas comme prévu.

– ATP Tour (@atptour) 18 mars 2020

La période de suspension étant assez longue, le classement est gelé jusqu’à la reprise du Tour. Cela signifie que les ajustements hebdomadaires des points de classement n’auraient pas lieu, ce qui signifie que tous les joueurs maintiennent leur classement et leurs points, mais les semaines ne sont pas officiellement comptées.

Novak Djokovic à portée de main du record de Roger Federer

Brad Gilbert, qui travaille maintenant comme analyste, avait un point de vue différent sur le sujet. Il estime que ces semaines de suspension doivent être prises en compte pour le séjour de Novak Djokovic à la première place.

“Les fans de Federer seront contrariés mais je pense que Djokovic devrait être crédité pour ces semaines alors que le classement est figé avec lui au n ° 1. Il a gagné le classement, et il allait être n ° 1 pendant un certain temps même si les choses continuaient. comme d’habitude. En entrant à Indian Wells, Djokovic allait rester n ° 1 à la fin, à moins qu’il n’ait perdu avant les demi-finales et que Rafa n’ait remporté le tournoi. Cela n’a pas fonctionné, et Djokovic est toujours n ° 1. “

Gilbert a également souligné que si l’ATP avait continué de baisser les points sur une base hebdomadaire, Djokovic conserverait sa place jusqu’à Wimbledon.

Le classement FedEx ATP sera gelé pendant toute cette période et jusqu’à nouvel ordre.

– ATP Tour (@atptour) 18 mars 2020

Roger Federer détient actuellement le record du plus grand nombre de semaines au sommet avec 310 semaines au total. Djokovic se rapproche de son record avec 281 semaines au sommet du classement.

Si la saison avait progressé, comme d’habitude, Novak avait eu l’occasion d’égaler Roger Federer en octobre. Cependant, comme les semaines ne sont pas comptées, Djokovic devra peut-être attendre 2021 pour le faire.

Alors que le fan de Djokovic en moi veut le voir battre ce record dès qu’il le peut, la longueur de la suspension est trop longue pour compter les semaines. Il le mérite mais je suis à peu près sûr qu’il voudrait le faire de telle manière que personne ne puisse remettre en question sa réussite.