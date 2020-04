Les fans de Roger Federer peuvent être heureux car il a dit qu’il voulait jouer l’année prochaine

L’ancien numéro 4 mondial et médaillé d’argent olympique Nicolas Kiefer dit que l’arrêt du tennis actuel peut être très difficile pour un jeune joueur par rapport aux joueurs expérimentés en raison de l’impact sur leur jeu ainsi que de l’aspect financier.

S’adressant à T Online, l’Allemand de 42 ans a déclaré: “Cette situation est très difficile pour un jeune joueur qui vient de commencer la tournée ATP. Contrairement aux footballeurs, par exemple, les joueurs de tennis, ainsi que de nombreux autres athlètes individuels, sont entièrement responsables de se.

Entraîneurs, entraîneurs de fitness, physiothérapeutes – le joueur doit supporter lui-même les coûts. Ce n’est pas le cas dans les sports d’équipe. Les footballeurs ont leur salaire mensuel, un joueur de tennis ne le sait pas, nous vivons de l’argent des tournois.

Toutes les annulations réduisent cependant les revenus, et cela devient alors extrêmement difficile, surtout pour ceux qui sont encore en début de carrière. Peut-être que l’ATP ou l’ITF doivent se demander si ce système ne doit pas être modifié.

Malheureusement, il doit toujours y avoir des cas extrêmes pour parler de telles choses. Mais il sera difficile de trouver un système équitable qui sécurise tout le monde. Le tennis est un sport individuel. Mais c’est peut-être maintenant le moment où tout le monde doit s’asseoir. “

Kiefer ajoute que même sur le plan physique, les jeunes joueurs trouveront l’arrêt difficile car ils peuvent ne pas avoir le même accès à l’équipement à la maison. «Ici aussi, les jeunes joueurs sont particulièrement touchés. Les athlètes expérimentés qui peuvent également se le permettre ont leur gymnase, leurs courts de tennis à la maison et peuvent y rester en forme, pour ainsi dire.

Mais les jeunes sont agités et supérieurs. Jouer pour un Federer, un Nadal, un Djokovic parce qu’ils veulent jouer, parce qu’ils s’amusent, pas parce qu’ils veulent de l’argent, c’est différent. Ils ont tous gagné assez de leur grand succès.

Mais les garçons sont sous pression, ils doivent faire quelque chose pour continuer. Un talent qui a peut-être gravi les échelons du top 100 l’an dernier et qui avait ensuite pour objectif de se qualifier pour les grands tournois, c’est devenu extrêmement difficile. “

Kiefer ajoute que la suspension actuelle fonctionne très bien pour quelqu’un comme Roger Federer, qui aurait de toute façon évité la saison sur terre battue et pourrait également prolonger sa carrière pour une autre année maintenant. “Les fans de Federer peuvent être heureux, car il a déjà annoncé qu’il voulait être là aussi l’an prochain aux Jeux olympiques.

La saison 2020 sur terre battue aurait de toute façon suspendu Roger. Maintenant, il a le temps de se régénérer correctement, de donner à son corps le temps de se détendre. Bien sûr, tous les athlètes manquent maintenant de pratique de jeu, pas seulement de tennis. Mais en matière de fitness, les professionnels de la plupart des sports devraient être au top de leur forme.

Rien ne devrait échouer à cause de cela. La société de vêtements allemande NK #Kiwifash travaille également à la fabrication de masques pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. “Avec Holger Gartz, avec qui je vends ma propre collection sous mon label” NK #kiwifash “depuis 2018, nous avons eu l’idée: des masques de protection bouche et nez de fortune, fabriqués à la main en Allemagne.

Maintenant c’est important. J’étais ravie et je lui ai dit que nous pouvions également distribuer les masques via mes canaux pour toucher plus de gens. Ils ne sont vendus que via ma boutique en ligne. La demande est grande. Environ 300 à 500 masques sont cousus à la main chaque jour, ils sont très bien reçus – en fin de compte c’est aussi une auto-protection qui devrait aider les gens.

Je pense que pour beaucoup, il était également crucial que nous produisions en Allemagne – et que les masques soient réutilisables, devaient simplement être lavés. ”