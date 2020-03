“Les fans de Roger Federer seront contrariés mais je pense que Novak Djokovic ..”

Novak Djokovic a été le joueur à battre jusqu’à présent en 2020, marquant 18 victoires en autant de matches et se tenant à des kilomètres devant tous les rivaux de la liste de course ATP. Novak a conduit la Serbie vers la couronne inaugurale de la Coupe ATP, battant Rafael Nadal en finale et gagnant plus de 650 points pour réduire le déficit de l’Espagnol avant l’Open d’Australie.

Là, le Serbe a remporté sept victoires pour défendre le titre et 2000 points, battant Dominic Thiem en cinq sets épiques pour se placer devant Nadal et devenir le numéro un mondial. 1 à nouveau. Nadal et Djokovic ont remporté les titres le même week-end à Acapulco et Dubaï, restant au coude à coude devant le potentiel non.

1 bataille à Indian Wells et Miami. La pandémie de coronavirus avait cependant d’autres plans, en arrêtant au moins 13 tournois ATP et en arrêtant l’action jusqu’en juin, bien qu’il soit peu probable que nous voyions des matchs sur l’herbe cet été.

L’ATP a dû réagir et faire quelque chose avec la liste de classement, décidant de la geler au moins jusqu’au 10 juin et de tout garder tel qu’il était le 9 mars, avec les résultats d’Indian Wells 2019 également inclus. L’organisation dirigeante du tennis masculin devra penser aux prochains coups si les tournois ne commencent pas bientôt, et clarifier ce qui se passera avec les semaines gelées.

Comme nous le savons tous, Novak Djokovic est sur la bonne voie pour devenir les joueurs avec la plupart des semaines comme non mondial. 1, actuellement debout sur 281 ou 282 et fixant les yeux sur le record de Roger Federer de 310. Pour le moment, l’ATP ne reconnaît pas ces semaines au décompte de Novak, une décision qui a soulevé la controverse parmi les fans et les experts, avec Brad Gilbert qui pense que Novak devrait obtenir ces semaines de la période d’arrêt car il les a gagnées sur le terrain.

“Les fans de Federer seront contrariés”, a déclaré Brad Gilbert, “mais je pense que Djokovic devrait obtenir le crédit pour ces semaines alors que le classement est figé avec lui au n ° 1. Il a gagné ces points et allait être n ° 1 pendant un certain temps , même si les choses se passaient normalement.

En entrant à Indian Wells, Djokovic allait rester n ° 1 à la fin, à moins qu’il n’ait perdu avant les demi-finales et que Rafa n’ait remporté le tournoi. Cela n’a pas fonctionné, et Djokovic est toujours n ° 1. Si vous commencez à perdre des points au fil des semaines sur le fonctionnement du système, Djokovic conservera le premier rang pendant longtemps, probablement jusqu’à au moins jusqu’à ce que ses points de Wimbledon déposer.

Je ne sais pas qui le système va aider ou ce qu’il sera lorsque nous reprendrons le jeu, mais je pense que nous n’allons pas simplement revenir dans le statu quo. ”