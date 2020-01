Les favoris de l’Open d’Australie après la première semaine

Avec la première semaine terminée à l’Open d’Australie 2020, le tirage au sort des hommes n’a pas encore eu un barrage de bouleversements majeurs. Jusqu’à présent, le demi-finaliste de l’an dernier et vainqueur de la finale du Tour, Stefanos Tsitsipas, est le seul joueur du tirage au sort que beaucoup auraient même pu voir à distance soulever le trophée.

En dehors de lui, les «Big Three» sont encore une fois sur la bonne voie pour avoir plus de gros runs à Melbourne, tandis que des joueurs comme la septième tête de série Alexander Zverev cherchent à tourner autour d’un pauvre 12 derniers mois tandis que Dominic Thiem cherche son premier Grand Chelem demi-finale hors terre battue à Roland Garros. De manière impressionnante, Andrey Rublev a également poursuivi sa belle forme, prolongeant sa séquence de victoires à 11 matchs après deux titres plus tôt ce mois-ci, l’ancien Canadien Milos Raonic # 3 mondial semblant à nouveau en forme et proche de son meilleur.

Cela étant dit, compte tenu du déroulement de la première semaine et d’autres facteurs tels que le record, la forme et les tirages de l’Open d’Australie, qui sont les quatre favoris et dans quel ordre dans l’état actuel des choses:

Australian Open Favorites

4) Roger Federer

Il devrait être assez évident pourquoi le champion à six reprises est si bas sur cette liste. Bien qu’il soit sans aucun doute l’un des favoris pour remporter le titre, son match du troisième tour contre le favori australien John Millman était un spectacle douloureux à voir. Bien qu’il ait touché 62 vainqueurs en cours de route pour remporter un bris d’égalité dans le set final 10-8, il y avait 82 erreurs non contraignantes pour les accompagner, peut-être encore pire qu’une énorme majorité a été faite sur son coup droit, sa plus grande arme du sol et sans doute une des meilleurs clichés de tous les temps. En toute honnêteté, il est étonnant que la superstar suisse ait survécu à la première semaine, après une pause dans le cinquième set, puis 4-8 dans le bris d’égalité. Il est plutôt chanceux, Millman a implosé avec un barrage d’erreurs non forcées pour offrir un match qu’il aurait dû conclure.

La grande question est maintenant de savoir où Federer va partir d’ici. L’histoire du tennis suggère qu’aucun joueur de 38 ans ne devrait même être proche du niveau de tennis qu’il atteint régulièrement, mais d’un autre côté, les mauvaises performances telles que celle de vendredi soir deviennent trop courantes. Heureusement, sur papier, le 20 fois champion du Grand Chelem a un joli tirage en demi-finale, avec le Hongrois Marton Fucsovics non classé au quatrième tour, puis l’Américain Tennys Sandgren (classé n ° 100) ou la 12e tête de série Fabio Fognini (qui n’a jamais pris de l’a déclenché lors de quatre rencontres précédentes) en quart de finale. Cependant, en supposant qu’il puisse passer ces deux tests, il affrontera probablement Novak Djokovic en demi-finale. Il n’a pas battu Djokovic à Melbourne depuis 2007. Mais qui sait? Peut-être que le joueur de 38 ans peut revenir en arrière une fois de plus et produire un énorme bouleversement si cette demi-finale à succès devait se produire.

3) Rafael Nadal

Jusqu’à présent, Rafael Nadal a été un sac mixte. Bien qu’il n’ait pas encore laissé tomber un set, son jeu au début était quelque peu terne, après avoir parfois lutté contre l’Argentin Federico Delbonis et atteint 1/17 sur les points d’arrêt pour la majorité du match, il a rectifié les choses massivement avec une performance incroyable contre son compatriote espagnol Pablo Carreno Busta au dernier tour, dans lequel il a perdu seulement sept matchs et a frappé de façon plus impressionnante 42 vainqueurs à sept erreurs directes.

À quoi dois-je m’attendre? Je m’attends à peu près à ce qu’il a produit contre Carreno Busta. Son tirage au sort ici est rude, de l’Australien Nick Kyrgios qui a un tête-à-tête 2-1 contre lui sur des terrains durs, à potentiellement Dominic Thiem en quart de finale, l’homme qui a poussé Nadal au bord du gouffre lors de leur seule rencontre précédente sur un terrain dur – s’inclinant 7-5 lors d’un cinquième bris d’égalité à l’US Open il y a 16 mois dans une épopée absolue.

C’est un tirage difficile pour le # 1 mondial, sans même parler de la rencontre probable avec Daniil Medvedev en demi-finale puis Roger Federer ou Novak Djokovic en finale, deux hommes qu’il n’a pas battus sur terre battue depuis 2014 et 2013, respectivement. Ce sera une énorme demande pour le champion 2009 d’obtenir un autre titre ici, mais tant qu’il est dans le tirage au sort, il mérite toujours un grand favori.

2) Daniil Medvedev

Cela peut être une surprise pour la plupart, mais je crois que Daniil Medvedev ressemble actuellement à un grand cri pour son jeune major. Après une fin exceptionnelle en 2019, qui comprenait deux titres de Masters et à peine raté le titre de l’US Open, il montre à nouveau la forme qui l’a conduit à un tel succès.

Certes, le tirage au sort de 23 ans n’a jusqu’à présent pas été mis à l’épreuve, à part une rencontre délicate avec la quart-finaliste de l’année dernière Frances Tiafoe au premier tour (qu’il a bien géré en quatre sets), mais à partir de maintenant, ce sera le cas. Ensuite, le champion de 2014 Stan Wawrinka, qu’il a battu en route vers sa première finale du Grand Chelem l’année dernière, avec peut-être l’Allemand Alexander Zverev en quart de finale qui mène le face à face 5-1.

Les choses vont devenir très difficiles pour le Russe la semaine prochaine, mais étant donné le niveau qu’il nous a montré qu’il peut produire, il n’y a aucune raison de penser qu’il ne peut pas continuer et choisir les grands noms un par un. Et s’il doit se rendre aux demi-finales et aux finales, il a suffisamment montré dans le passé pour suggérer qu’il peut l’emmener à Rafael Nadal et Novak Djokovic sur cette surface. Le World # 4 est une force énorme avec laquelle il faut compter, et ce n’est que le temps jusqu’à l’arrivée d’un Grand Chelem.

1) Novak Djokovic

Comme tout le monde s’y attendait, le favori doit encore être sept fois champion Novak Djokovic. Malgré un début complexe contre Jan-Lennard Struff, qui a donné à Djokovic sa pire défaite sur le score lors de cette épreuve depuis six ans, le Serbe est en route pour le tirage au sort.

Ce qui est effrayant, c’est que nous avons vu dans le passé que le # 2 mondial dominait cet événement uniquement sur son mélange de défense et d’attaque sur le terrain, mais cette année, il entre non seulement dans l’événement avec son style de jeu typique, mais un nouveau servir. En travaillant avec Goran Ivanisevic, le champion de Wimbledon 2001, ils ont lentement modifié le service pour devenir plus puissant et efficace, et cela se voit. Lors de son match du deuxième tour contre le joker Tatsuma Ito, le septuple champion a remporté 93% des points derrière son premier service. Vous pensez que c’est un coup de chance? Il l’a soutenu au dernier tour contre un autre joueur japonais, Yoshihito Nishioka, remportant à nouveau 93% derrière lui.

Comme nous l’avons vu dans le passé, si Novak Djokovic joue de près de son meilleur à Melbourne, c’est la fin du jeu pour n’importe qui d’autre. Il a une fiche de 3-0 contre son adversaire du quatrième tour, Diego Schwartzman, puis 17-2 et 9-0 contre son éventuel affrontement en quart de finale au Croate Marin Cilic ou au Canadien Milos Raonic. Même au-delà de cela, le Serbe n’a laissé tomber qu’un set à Roger Federer ici lors de leurs trois rencontres précédentes (toutes les demi-finales ironiquement) et n’a jamais perdu contre le numéro un mondial Rafael Nadal à l’Open d’Australie. En ce moment, tout va bien pour le champion en titre dans la défense de son titre, surtout si son nouveau service continue de livrer.