Les favoris ralentissent la saison avec Denis Shapovalov.

Il y a douze mois, nous avions déjà trois joueurs avec plus de 300 points dans la course U21 vers les finales Next Gen à Milan après l’Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas atteignant les demi-finales et Frances Tiafoe tombant en quarts, tous deux battus par Rafael Nadal.

La génération de joueurs nés en 1998 n’est pas en lice pour la place à Milan, laissant ceux nés en 1999 ou plus tard se battre pour sept spots directs qui mèneront à la quatrième finale de la prochaine génération en novembre. Les visages familiers sont au top après le premier mois de la saison mais les résultats ne sont pas là, avec un seul joueur qui a réussi à récolter 200 points, à peine!

N ° mondial 16 Denis Shapovalov est le leader du peloton, marquant deux victoires en Coupe ATP contre Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev avant de s’incliner face à Novak Djokovic lors du bris d’égalité décisif, délivrant une performance puissante contre le n ° 1 mondial.

2. Denis a atteint le quart de finale de l’ASB Classic à Auckland avant de connaître un revers à l’Open d’Australie, s’inclinant face à Marton Fucsovics au tout premier tour pour rester les mains vides et loin de la possibilité de gagner des positions de plus haut niveau.

Corentin Moutet est actuellement classé deuxième derrière le Canadien, se qualifiant pour le tableau principal à Doha et se qualifiant pour la première finale de l’ATP où Andrey Rublev l’a battu en deux sets. Corentin a perdu contre Marin Cilic au premier tour de l’Open d’Australie et va maintenant concourir sur terre battue pendant le swing sud-américain, à la recherche de plus de points et de la meilleure course possible avant de revenir à la dure.

Alex de Minaur a gagné 140 points à la Coupe ATP, souffrant d’une blessure à la déchirure abdominale qui l’a forcé à sauter Adélaïde et l’Open d’Australie, ayant besoin de plus de temps pour récupérer et recommencer la compétition. Felix Auger-Aliassime est quatrième, remportant à ce jour seulement trois matches en 2020 pour un départ médiocre.

Après une mauvaise campagne en Coupe ATP, Felix a perdu une excellente demi-finale à Adélaïde face à Andrey Rublev avant une défaite inattendue au premier tour à Melbourne contre Ernests Gulbis, demandant une wild card à Montpellier cette semaine et espérant un nouveau départ.

Miomir Kecmanovic, Alexei Popyrin, Emil Ruusuvuori, Jannik Sinner et d’autres doivent encore trouver leur meilleur tennis dans la nouvelle saison, désireux d’obtenir de meilleurs résultats au mois de février qui offre une variété d’événements ATP sur différentes surfaces et conditions.