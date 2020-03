Les femmes australiennes parlent de surmonter les obstacles sur leur parcours de tennis

Plusieurs femmes australiennes de renom ont évoqué les obstacles qu’elles ont rencontrés au cours de leur carrière dans le tennis, dans l’espoir d’inspirer les jeunes filles et les femmes de partout à poursuivre leurs objectifs dans le cadre de la campagne “ Play for you ” de Tennis Australia.

Le numéro 112 mondial Maddison Inglis dit: “Vous allez certainement traverser des moments où vous ne l’aimerez pas autant. Vous n’aimerez pas le voyage et la formation tous les jours – mais quand vous vous en sortez bien, c’est tellement gratifiant, et vous devez passer par ces moments pour passer de bons moments.

Évidemment, c’est un très long voyage d’être un joueur de tennis. J’ai bien fait quand j’étais un peu plus jeune. J’ai joué à l’Open d’Australie quand j’étais jeune et même si j’appréciais l’opportunité à l’époque, (c’était) loin d’être autant que je l’apprécie maintenant.

J’ai aussi trouvé (il y avait) beaucoup de pression après ça. Si vous voulez en faire une carrière longue, amusante et réussie, vous devez en profiter. Il n’y a pas de précipitation – la statistique est que vous atteignez un sommet à la fin de la vingtaine, donc si vous ne vous débrouillez pas bien maintenant, continuez à travailler et continuez à en profiter et je pense que cela viendra.

(Je me dirais) d’être compétitif sur le terrain mais aussi de s’amuser hors du terrain. Je pense que c’est la chose la plus importante pour moi en tant que joueur. Astra Sharma, qui étudie la médecine tout en travaillant sur son tennis, a commenté: “Je pratiquais tous les sports quand je grandissais – essentiellement tout ce que mon frère voulait faire, j’essayerais de le suivre.

Ce n’est pas très courant pour beaucoup de filles d’être aussi actives mais je faisais peu d’athlétisme, je faisais de la natation, je faisais du football et je jouais du tennis. Pouvant m’attacher à mon frère, j’ai vu que beaucoup de filles n’avaient pas cela – être trop athlétique ou aimer être trop impliquée? dans votre sport était un peu plus mal vu, on pouvait voir dans les écoles que la perception était un peu différente.

Il y a tellement de jeunes filles incroyablement talentueuses qui ne sont tout simplement pas aussi encouragées qu’un jeune garçon. Si un garçon aime vraiment l’AFL, c’est comme “Oh, nous devons l’emmener au footy chaque week-end”, mais pour une fille, c’est beaucoup plus “Oh, tu aimerais faire des arts? Voudriez-vous faire des trucs de gymnastique comme ça où ça ne les encourage pas vraiment.

Le tennis m’a donné la vie que j’ai. Si je n’avais pas de tennis, je n’aurais pas pu aller à l’université, je n’aurais pas pu faire ce que je fais maintenant. Il vient d’ouvrir des voies, même après le tennis – amitiés, études, relations.

Cela vaut tellement la peine de poursuivre ce que vous aimez si c’est ce que vous voulez vraiment faire. Priscilla Hon, qui faisait partie de l’équipe australienne qui a atteint la finale de la Fed Fup 2019, a déclaré: “J’ai commencé à faire mes études à domicile à un jeune âge.

Je n’avais pas autant d’amis – plus quand je suis allé au tennis (et) j’étais toujours avec les filles de tennis. Donc Kim (Birrell) et Lizette (Cabrera), je les connais depuis que j’ai neuf ans. C’était important pour moi, la partie sociale, parce que beaucoup de filles ont l’impression de s’éloigner parce qu’elles manquent cette partie sociale.

Quand j’avais environ 16 ou 17 ans, j’ai traversé une étape où je ne voulais plus jouer et j’ai pris un peu de temps libre. Je ne jouais pas très bien et mon entraîneur ne croyait pas vraiment en moi. C’était beaucoup pour un adolescent – quand votre rêve est de devenir joueur de tennis, c’est un peu renversé.

Je devais juste trouver une bonne équipe autour de moi qui croyait vraiment en moi et puis ce genre de moi m’a fait sortir de (cette période difficile). Il y avait une vidéo quand je pense que j’avais peut-être 10 ans (quand je l’ai dit) mon rêve était de jouer à l’Open d’Australie.

Je ne l’ai vu que l’année dernière et, évidemment, j’ai réussi. Avoir ces objectifs en tête, les atteindre et évidemment jouer à la Fed Cup était un gros défi. Pouvoir le faire est vraiment épanouissant. ”