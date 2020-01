Les femmes jouent trop longtemps. J’espérais que Caroline s’arrêterait à 25 ou 26 ans

Alors que certains peuvent être surpris que Caroline Wozniacki prenne sa retraite à l’âge de 29 ans, son père Piotr Wozniacki dit qu’il avait espéré que sa fille prendrait sa retraite à l’âge de 25 ou 26 ans afin qu’elle puisse commencer les prochains chapitres de sa vie.

Dans une interview à DR, la femme de 57 ans, qui a été l’une des figures les plus instrumentales de la vie du Danois, a déclaré: “Elle a eu une carrière fantastique, mais il y a aussi une nouvelle étape dans la vie. Je dis que” nous ‘a pris cette décision, car il était également important que j’affirme Caroline que c’était la bonne.

C’était mon rêve qu’elle quitte à un haut niveau afin qu’elle puisse réaliser les choses dans la vie qu’elle aimerait après sa carrière. Les joueuses de tennis jouent trop longtemps. En fait, j’espérais que Caroline s’arrêterait à 25 ou 26 ans.

J’avais tort parce qu’aujourd’hui elle a presque 30 ans. “Pitor dit qu’il a fait de son mieux pour protéger Caroline et la famille de la négativité dans les médias et voulait s’assurer que le bonheur de sa famille passe toujours en premier.

“Il y a eu des critiques parce qu’elle s’appelait Wozniacki et venait de Pologne et d’Europe de l’Est. Nous étions au Danemark avec les bonnes méthodes et les bonnes personnes. Tous ceux qui étaient avec nous savent quelles méthodes nous avons utilisées. Il y a eu des gens qui se sont demandés que Caroline a représenté le Danemark, mais je sais que si Caroline a des enfants, ils doivent parler danois.

Cela signifie beaucoup pour elle. Ne fais pas d’erreur. Je dirais aux gens qui disent qu’elle est à moitié Polonaise et à moitié Danoise – elle est à 100% Danoise. Chaque jour, il y a de nombreuses histoires négatives à notre sujet. À ce sujet, j’ai dit à Caroline et Patrik de ne pas lire d’articles sur ce genre de choses.

Ils écrivent positivement quand les choses vont bien, mais lorsqu’ils commencent à vous critiquer, ne l’acceptez pas. Seulement si c’est une critique constructive, car elle est très importante. Je suis père et entraîneur, et je peux le supporter. Le plus important est que ma famille soit heureuse.

Je suis un adulte et je comprends bien le monde dans lequel nous vivons. “Comme tout autre parent, regarder son petit enfant grandir et apprendre à s’adapter à la dynamique changeante a également été difficile pour Piot.” Cela a été difficile quand Caroline a été blessé, mais surtout la relation entre Caroline et moi en vieillissant.

Elle n’était soudainement pas la petite fille qui respectait simplement papa et faisait ce que papa avait dit. Quand elle a eu 18, 19 et 20 ans, elle avait son propre monde et regardait ailleurs. Bien sûr, il peut être difficile de s’y attaquer en tant que parent, mais quand j’y pense après, c’est comme ça que ça devrait être.

En tant que parent, vous devez comprendre cela. “Enfin, Piotr dit que la retraite du tennis pour Caroline ne signifie pas une retraite pour lui et qu’il prévoit de rester actif.” Il sera impossible pour moi de simplement m’asseoir et profiter de ma pension jusqu’à ce que je vieillisse.

Je reste actif. Ça va me donner plus d’énergie. Heureusement, en tant que famille, nous ne sommes plus seulement à la maison à partir de maintenant, pensant que les 15 dernières années ont été incroyables. Nous devons regarder vers l’avenir dans la vie. ”