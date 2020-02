“Les femmes ne sont pas autorisées à discuter” – Serena Williams parle de préjugés sexistes au tennis

Serena Williams est l’un des agents les plus virulents de l’égalité des sexes, pas seulement dans le tennis ou en Amérique, mais dans le monde. Elle est venue et est devenue l’une des joueuses de tennis les plus titrées de l’histoire. C’est impressionnant compte tenu de son sexe et de sa race. Elle a sans aucun doute dû faire face à sa part de préjugés sexistes et même de racisme dans la vie.

Serena Williams s’attaque aux préjugés sexistes

Williams a accordé une longue interview au HuffPost il y a quelques jours. Elle s’est associée en tant qu’ambassadrice de la marque pour le déodorant Secret. Williams et Secret vont maintenant collaborer pour analyser et étudier les préjugés sexistes dans le sport. De l’athlétisme au lycée aux sports professionnels. Pas une mauvaise façon d’utiliser son temps hors du terrain.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait déjà été victime de discrimination en raison de son sexe, Williams a répondu ceci.

«Eh bien, cela m’arrive beaucoup en particulier. Je pense que, peut-être, en tant que leader des sports féminins, cela se produit souvent. Je veux dire tous les jours. “

Elle explique également que les femmes dans le tennis ne jouent pas toujours sur les plus grands terrains.

Alors que les événements ATP et WTA suivent des horaires différents, les Majors se déroulent simultanément. Il est en effet vrai que les grands noms du tennis masculin obtiennent les plus gros courts sur les femmes, en cas d’horaire contradictoire.

Cependant, le tennis est également l’un des sports de haut niveau dans lequel les plus grands événements paient les hommes et les femmes à égalité. Les quatre Majors ont le même prix en argent pour les hommes et les femmes.

Serena ajoute encore.

“Je pense que mon sport a parcouru un très, très long chemin, mais les femmes ne sont pas autorisées à se disputer avec les arbitres ou elles se feront enlever des jeux, et les hommes ont tendance à cracher dessus et rien ne se passe.”

Avec la déclaration ci-dessus, Serena pourrait faire allusion au fiasco de l’US Open 2018 lors de sa finale contre Naomi Osaka. Pendant le match très intense, l’arbitre Carlos Ramos a donné à Serena un avertissement pour coaching qu’elle a contesté avec véhémence.

Les allers-retours se sont poursuivis jusqu’à ce que Williams finisse par traiter Ramos de «menteur et voleur», ce qui a entraîné une pénalité de jeu.

Bien que vous puissiez dire que les hommes s’en tirent parfois avec plus, Serena avait tort d’attaquer Ramos, mais c’était une période intense.

Mais tant que le biais demeure, vous pouvez vous attendre à ce que Serena Williams le combatte. Elle est une guerrière sur et hors du terrain.