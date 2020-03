Les Français expliquent le report de Roland Garros et de l’économie

L’enjeu est de taille dans le monde du sport et le coronavirus menace de tout détruire. Roland Garros 2020 Il a pris la décision drastique de reporter le mois de septembre (du 23 septembre au 4 octobre), le faisant unilatéralement et écrasant toute disposition qui pourrait exister dans les institutions et les joueurs de tennis. Un «Sauvez-vous qui peut» inimitable par de nombreux autres événements et qui met de nombreux autres en échec pour se chevaucher avec eux sur le calendrier. Le conflit d’intérêts est manifeste et la Fédération française de tennis a suscité d’énormes critiques de tous côtés pour sa décision. C’est pourquoi les paroles de Lionel Maltese, directeur économique de la FFT, qui apporte une vision vraiment impressionnante de ce qu’ils ont fait et de la raison pour laquelle ils l’ont fait dans une interview pour le journal L´Equipe.

“La décision n’a pas été prise du jour au lendemain, c’était loin d’être une explosion. Nous avions été clairs pendant un certain temps qu’il allait être impossible de jouer le tournoi aux dates établies et nous savions que nous devions faire quelque chose. Il n’y avait aucune trace de conversation collectif avec les autres tournois du Grand Chelem donc nous avons fait la seule chose que nous avions à faire pour le tennis français. Wimbledon et US Open ils auraient pris la même décision s’ils avaient pu. En fait, d’autres tournois nous ont soutenus en nous disant qu’ils nous comprenaient et que s’ils avaient été à notre place, ils auraient fait de même “, a déclaré Maltese.” Nous savions que nous serions très critiqués pour cela, mais la sauvegarde du tennis français est au-dessus tout “, at-il dit.

Compte tenu du fait que la pandémie mondiale va changer tout le calendrier, Lionel estime qu’il est nécessaire de donner la priorité aux grands événements, car ce sont eux qui apportent le plus d’argent et ceux qui sont le plus en jeu. “Les quatre grands tournois doivent être maintenus ensemble car ce sont les seuls qui peuvent sauver le tennis mondial. Dans une année où il n’y a presque pas de jeu, si les quatre tournois du Grand Chelem sont joués, une partie très importante de ce sport est sauvée. Nous devons faire du sport être hétérogène et donner des opportunités à tous les pays. Si nous ne nous comprenons pas, nous subirons une situation dramatique et seules les fédérations les plus musclées resteront à flot “, déclare-t-il avant de mettre en garde contre les graves conséquences économiques qui ne seraient pas contestées. Roland Garros 2020.

“Ce serait catastrophique pour le tennis des jeunes en France. La FFT devrait s’endetter énormément, les 100 millions d’euros que nous avons contribué à promouvoir le tennis aux niveaux national et international seraient perdus, et l’emploi de nombreuses familles serait menacé.” on peut baisser le salaire ou licencier des gens comme ça donc on a une grande responsabilité sociale. Les pertes atteindraient 260 millions d’euros si le tournoi n’est pas joué “, a déclaré un sincère Lionel Maltese, dont les explications doivent être prises en compte et témoignent d’un certain désespoir de la part du FFT pour aller de l’avant Roland Garros 2020 quoi qu’il en soit.

