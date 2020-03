Les frères Bryan apprécient leur passage à travers la Coupe Davis 2020 et non à Madrid

Une carrière glorieuse mérite d’avoir un adieu inoubliable aux grandes compétitions. Voilà ce qu’ils pensaient Mike Bryan et Bob Bryan en vous inscrivant au tour de qualification pour Finale de la Coupe Davis 2020 dans lequel les États-Unis ont obtenu leur billet. Ils ont été imposés à Istimon et Fayziev par 6-3 6-4, en prenant un véritable bain de masse à Hawaï, où vous pourrez profiter d’un week-end inoubliable. La légendaire paire de doubles qui dit au revoir cette année au professionnalisme, a voulu retrouver la compétition par équipe pour lui dire au revoir comme ils le méritent. Ses déclarations n’ont aucune perte, notamment en raison de la déception qu’il sera pour beaucoup de confirmer qu’ils ne partiront pas dans la lutte pour le titre.

“Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu gagner. C’est une vraie fierté de défendre une fois de plus les couleurs nationales et de boucler la cravate a été fantastique. Nous avons quitté le Coupe Davis Avec un souvenir inoubliable de ce week-end. Cela a toujours été une compétition spéciale pour nous, donc dire au revoir avec une victoire avec nos compatriotes est vraiment sympa “, ont déclaré les jumeaux dans les mots recueillis par le site officiel de la Coupe Davis.” Certains des matchs les plus importants de notre vie ont été en Coupe Davis. Nous avons un souvenir profond de cet événement, donc gagner un match de plus est excellent pour nous “, ont-ils déclaré.

Mardy Fish très apprécié le triomphe de EÉtats-Unis et, surtout, la participation de Frères Bryan, ce qui a confirmé qu’ils ne feront pas partie de l’équipe Finale de la Coupe Davis 2020, bien qu’ils aient laissé ouverte la possibilité d’accompagner les participants en combat. “Cela a été fantastique de pouvoir compter sur eux dans un tour de qualification de plus. Ils ont démontré une fois de plus à quel point ils sont bons et leur personnalité. C’est fantastique de revenir à Madrid cette année, nous voulons faire mieux que l’année dernière. J’espère que nous avons un groupe plus abordable et on peut aller très loin “, a déclaré le capitaine d’une équipe qui optera pour le maximum lors du tournoi qui se tiendra en novembre.

