Les frères Bryan apprécient sa carrière professionnelle lors d’une tournée d’adieu

La meilleure paire de doubles jamais Cela mériterait un adieu inoubliable, une tournée où ils pourraient dire au revoir à chaque endroit où ils ont atteint la gloire. Il ne peut en être ainsi dans le cas de Mike Bryan et Bob Bryan. Ces phénomènes de raquette qui ont élevé la modalité du double à un statut supérieur et l’ont dotée d’une attention particulière des médias, voyez comment leur dernière année en tant que professionnels a été tordue en raison du coronavirus. Ils venaient d’être champions à Delray Beach et de rendre hommage à leur retour triomphal à la Coupe Davis, mais maintenant ils voient comment il est très probable qu’ils ne pourront pas dire au revoir à deux événements où ils ont vécu des moments inoubliables, comme Indian Wells et Miami, et comment le le reste de la saison est en cause.

Gagnants de 124 titres ensemble, champions des quatre tournois du Grand Chelem, Coupe Davis (2007), Finales ATP, médaille d’or olympique (Londres 2012) et n ° 1 mondial intemporel, les jumeaux américains émerveillent le monde depuis deux décennies avec leur rapport unique. L’énorme défi de enchaîner quatre titres consécutifs du Grand Chelem au cours de la même saison est resté en suspens pour eux, mais leur amour du tennis est un meilleur héritage que n’importe quel titre. Leur implication est devenue latente lorsqu’ils ont réussi à bloquer une règle d’ATP qui exigeait que les joueurs de double aient un classement individuel, ce qui a éliminé la figure de spécialiste en mode paire.

“C’est l’une des choses dont nous sommes les plus fiers. Nous avons pu aider à changer le cours du double. Nous ne nous sommes jamais sentis plus accomplis qu’à cette époque depuis les titres, je pense que nous n’apprécierons pas avant d’avoir finalement terminé. Nous avons toujours J’ai eu un autre défi après avoir remporté quelque chose, donc nous ne sommes pas tombés dans la complaisance “, commentent-ils sur Tennis.com. La grave blessure à la hanche de Bob a presque ruiné leurs plans de se retrouver ensemble. “Nous sommes heureux de pouvoir nous dire au revoir en couple et d’être compétitifs. Nous n’avons jamais envisagé de changer de partenaire et nous n’avons jamais senti que l’un était au-dessus de l’autre”, explique Mike.

La grande fête est prévue pour le US Open, un tournoi qu’ils ont remporté six fois et dans lequel tous les fans feront leurs adieux. Le coronavirus modifie considérablement le calendrier et pourrait priver Roland Garros et / ou Wimbledon de profiter de la “dernière danse” de ce couple imbattable. Ce serait une grande injustice et un préjudice vraiment notable au tennis si cela devait se produire car les légendes doivent pouvoir dire au revoir comme elles le méritent. Mike Bryan et Bob Bryan Ils continuent de s’entraîner et d’affiner leur position pour les derniers tournois ensemble. Pour le moment, personne ne sait quand ils peuvent retourner sur les pistes pour faire ce qu’ils font de mieux.

