Les frères Bryan de retour en Coupe Davis 2020, sensations

Un week-end très spécial dans le tennis américain arrive. Si la recherche de classification pour Finale de la Coupe Davis 2020 cela ne suffisait pas, le fait de développer le match nul contre l’Ouzbékistan à Hawaï et d’avoir la meilleure paire de l’histoire du double masculin suscite l’intérêt qui émerge à un statut supérieur. Retraité de la compétition par équipes, le Frères Bryan Ils sont à la recherche d’une retraite définitive et heureuse dans ce qui est déjà leur dernière année en tant que professionnels et jouer dans la Magic Box en novembre pourrait être le meilleur point culminant de leur carrière. Mardy Fish Il leur faisait confiance et les déclarations recueillies sur le site du tournoi, elles montrent son énorme motivation.

“Nous sommes très excités. Lorsque Mardy nous a appelés, nous ne doutions pas un seul instant. Nous avons toujours eu le sentiment que notre dernier match ensemble n’était pas l’adieu idéal depuis notre défaite contre les Croates. Nous voulons nous donner l’opportunité de jouer à nouveau et d’aider notre pays. Avoir du poisson sur le banc est très spécial “, a déclaré deux hommes qui ont joué 30 matchs ensemble dans la Coupe Davis, avec un équilibre digne de sa grandeur: 25 victoires et 5 défaites. Il est frappant de voir comment presque toutes leurs défaites se sont produites sur l’herbe, tandis que leur meilleur équilibre correspond à des pistes intérieures, où ils ont présenté des performances spectaculaires.

Ils agiront en tant que mentors de jeunes comme Reilly Opelka et Taylor Fritz, qui sera du jeu en simple et ravira un public qui n’a pas beaucoup d’occasions d’assister au tennis d’élite. “Ce sera une grande bataille, nous voulons donner un bon spectacle et certifier le classement. Ce ne sera pas facile de mesurer un joueur comme Istomin, mais nous sommes en pleine forme et nous voulons aider notre pays. Nous avons quitté Madrid avec un mauvais goût l’année dernière et nous voulons nous donner une autre chance en 2020 “, a déclaré Reilly. “Je fais le meilleur tennis de ma carrière et je pense que si je suis concentré, j’aurai de bons résultats”, a déclaré Taylor Fritz.

Pour sa part, Mardy Fish Il a montré son enthousiasme pour avoir une telle pléthore de joueurs de tennis dans l’équipe. “Nous avons deux GOAT avec nous, comme Mike et Bob, et cela aidera les jeunes. Cette égalité est un mélange de générations passionnant et je pense que nous pouvons réaliser de grandes choses”, a déclaré le capitaine. Il convient de rappeler que la première apparition du Les frères Bryan en Coupe Davis Il date de 2003, quand ils ont été mesurés au duo slovaque formé par Beck et Hrbaty, commençant la légende qu’ils sont aujourd’hui et qu’ils veulent continuer à s’étendre à leurs 41 ans. Hawaï sera un paradis pour les amateurs de tennis et Coupe Davis 2020 cette fin de semaine.

