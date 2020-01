Depuis 1999, ils joueront leur premier Open d’Australie en double, les frères Bob et Mike Bryan ils ont remporté le titre à Melbourne à six reprises, faisant quatre autres finales. Après avoir cédé ce 2020 au troisième tour face à Ivan Dodig et Filip Polasek, ils disent au revoir à jamais au premier Grand Chelem de la saison, sachant que ce sera leur dernière année dans le circuit professionnel du célèbre duo de jumeaux.

.