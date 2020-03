Les frères Bryan parlent de leur dernière apparition en Coupe Davis

Bob Bryan et Mike Bryan sont ravis de représenter les États-Unis lors de leur prochaine rencontre en Coupe Davis, car ils espèrent un résultat positif lors de leur dernière apparition dans la compétition. Les frères Bryan, qui ont fait leurs débuts en Coupe Davis en 2003, n’ont pas joué ensemble dans la compétition depuis 2016, mais sortiront de leur retraite en Coupe Davis pour le match de qualification de la semaine contre l’Ouzbékistan à Honolulu.

Les Bryans jouent leur dernière saison sur le Tour car ils l’appelleront une carrière après l’US Open de cette année. «C’est un honneur de représenter à nouveau les États-Unis. Le capitaine (Mardy) Fish a été notre coéquipier pendant de nombreuses années. Il nous a aidés dans cette course en 2007 lorsque nous avons organisé la Coupe Davis.

Pour lui de nous demander de revenir, c’est un grand honneur “, a déclaré Bob Bryan, via les fans de la Coupe Davis américaine.” La Coupe Davis, cela a apporté beaucoup d’énergie à nos jeux. Nous avons connu certains de nos plus hauts sommets et certains de nos plus grands creux en jouant à la Coupe Davis.

C’est toujours amusant. C’est toujours agréable de venir ici et de se préparer pour cet objectif. “Hawaï accueillera une égalité de Coupe Davis pour la première fois en 28 ans et Mike Bryan était un grand fan de l’équipe qui a choisi de jouer l’Ouzbékistan à Honolulu.

“Notre chanson de cygne, notre dernier hourra en Coupe Davis. Nous avons joué notre dernier avant il y a quelques années, perdu à Portland. Nous voulions nous racheter, jouer pour le capitaine Fish. (Oahu) n’est pas un mauvais endroit pour venir Quand nous avons vu que nous voulions mettre nos noms dans le chapeau “, a déclaré Mike Bryan.