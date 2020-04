Les frères Bryan prévoient de continuer à jouer en 2021

La pandémie de coronavirus a changé les plans de nombreux athlètes actifs, y compris ceux qui prévoyaient de raccrocher leur raquette cette saison 2020. Frères Bryanqui avait localisé le US Open comme votre dernier arrêt. Après ne pas être apparu à Indian Wells et à Miami, en plus d’avoir vu comment la tournée en herbe a été annulée, le meilleur couple de l’histoire commence déjà à empirer, ce qui les amènerait à prolonger leur parcours d’un parcours. “Si nous ne pouvons pas jouer à l’Open des États-Unis cette année, nous pourrons peut-être jouer en 2021.”

