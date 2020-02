Les frères Bryan réagissent au titre de Delray Beach lors de leur dernière apparition à l’événement

Bob Bryan, 41 ans, a reconnu que c’était “incroyable” de tout gagner à nouveau à l’Open de Delray Beach avec son frère jumeau Mike Bryan. Les frères Bryan, tête de série no 1, ont devancé Luke Bambridge et Ben McLachlan, quatrième tête de série, dans les derniers 3-6 7-5 10-5 pour lever leur sixième titre record à Delray Beach.

Les Bryans, qui prendront leur retraite après l’Open d’Australie de cette année, ont fait leurs débuts à l’Open de Delray Beach en 1999 et ont remporté trois titres consécutifs lors du tournoi au cours de leur parcours en 2009, 2010, 2014, 2015, 2019 et 2020.

“C’est incroyable de remporter à nouveau ce titre dans notre cour arrière”, a déclaré Bob, lors du circuit ATP. “Je suis resté à la maison et j’ai tellement d’amis et de famille ici.

Ce sont les gens qui vous soutiennent. “Les Bryans ont maintenant remporté au moins un titre pendant 20 saisons consécutives, car le titre de Delray Beach de cette année était leur 119e titre par équipe.” C’est cool [to win an ATP Tour title in 20 consecutive seasons].

Cela nous fait nous sentir vieux, mais cela nous fait nous sentir bien que nous puissions gagner et être aussi constants sur 20 ans », a déclaré Mike. «C’est comme si nous étions indemnes ici, nous avons gagné notre dernier match dans la ville. Nous allons toujours avoir de très bons souvenirs à Delray ».